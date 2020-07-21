Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жители села Аверьяновка поблагодарили губернатора за реконструкцию моста через канал
Жители села Аверьяновка поблагодарили губернатора за реконструкцию моста через канал
22 июля в 16.00.
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
Для Похвистнево появление первой крытой ледовой арены – большое событие.
«Спорт – норма жизни»: в Похвистнево завершается строительство первой в городе ледовой арены
Главным местом посещения стал Чагринский сельский Дом культуры, где проводится капитальный ремонт.
Хворостянский район с рабочим визитом посетил министр культуры Самарской области Борис Илларионов
С целью недопущения ввоза на территорию Самарской области карантинных объектов.
Специалисты Россельхознадзора СО проверили более 25 тысяч роз поступивших из Армении
От отдыхающих на пляжах, требуется максимальная осторожность и взвешенность действий, от спасательных служб – максимальная бдительность и готовность прийти на помощь.
Обращение Управления гражданской защиты к жителям Самары
Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых.
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
По точности предсказания диагноза модель не уступает опытным врачам.
«Электронный помощник врача» от Сбербанка определяет диагноз по записям в медкарте
сегодня  Вторник, 21 июля, 17:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/07:
USD 70.97
-0.99
EUR 81.25
-1.14
Новости /  Общество /  Социум  

Отпуск на стройке: в 2020 году жители Самары бросились делать ремонт

21 июля 2020 12:23
210
Отпуск на стройке: в 2020 году жители Самары бросились делать ремонт
Помимо ремонта россияне ухаживают за придомовыми территориями и загородными участками. 

2020 год стал годом ремонта, россияне строят и чинят свои дома и квартиры. Аналитики Авито отмечают рекордный рост спроса на товары категории “Ремонт и строительство”. В Самаре в июне-июле показатели значительно выросли по сравнению с прошлым годом, однако ажиотаж стал меньше, чем в месяцы самоизоляции - это продиктовано и сезонными факторами, и последствиями пандемии.

Россияне в 2020 году бросились делать ремонт в квартирах и на дачах, об этом говорят данные Авито. Востребованность товаров, связанных со строительством и ремонтом, в июне-июле этого года значительно выше, чем в тот же период в 2019 году - спрос увеличился на 89%. В Самаре спрос на подобные товары вырос на 76% по сравнению с прошлым годом.

Однако в пандемию потребность в них была еще больше: в летние месяцы интерес россиян к этой группе товаров в России стал на 5% ниже по сравнению с апрелем-маем, а в Самаре - на 2%. Такая динамика отчасти объясняется сезонностью - весной с приходом первых теплых дней традиционно начинается строительный период. Коронакризис и резкая смена летних планов также повлияли на спрос на товары для ремонта и строительства - жители страны решили использовать свободное время с пользой.

“В этом году сезонные тренды усилились фактором пандемии - мы видим бум спроса на товары в категории "Ремонт и строительство". Его пик однозначно был во время карантина, но показатели летних месяцев также в разы выше цифр прошлого года. По данным наших аналитиков, россияне не просто нашли время разбавить чем-то новым уже "приевшийся" интерьер и провести косметический ремонт, но и решились на капитальные изменения”, - комментирует Ольга Попова, Руководитель макрокатегории "Обустройство, дом, дача".

Наиболее востребованы на платформе стройматериалы - в июне-июле из всех пользователей, заинтересованных в товарах категории “Ремонт и строительство”, 55% нуждались именно в них. Это может свидетельствовать о том, что жители России взялись за дело серьезно и организовывают капитальный ремонт или стройку. Спрос на стройматериалы в июне-июле 2020 года в 2 раза выше, чем в 2019 году, но по сравнению с апрелем-маем ажиотаж спал - товары этой категории на 6% менее востребованы, чем в весенние карантинные месяцы. В Самаре спрос на стройматериалы вырос на 87% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с периодом самоизоляции снизился на 3%. Средняя стоимость позиций стала выше на 13% по сравнению с прошлым годом, но с мая она упала на 5%. Цены в Самаре выросли на 24% по сравнению с 2019 годом.

Второй по популярности группой товаров в стране стали инструменты, ими интересуются 16% пользователей. В этом году интерес к позициям данной категории больше на 64%, чем в 2019 году. В начале строительного сезона и в разгар пандемии потребность в инструментах была выше, в мае-июне спрос на них упал на 7%. В 2020 году приобретать инструменты немного выгоднее, чем в 2019 году - товары в этой категории стали в среднем дешевле на 3%. Жители Самары заинтересовались покупкой инструментов на 51% активнее, чем в прошлом году.

Помимо ремонта россияне ухаживают за придомовыми территориями и загородными участками. В России спрос на садовую технику в июне-июле подскочил на 127% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а в Самаре - в 2 раза. Аналитики Авито связывают такой ажиотажный спрос с тем, что многие жители страны проводят в этом году гораздо больше времени на дачах. Из-за закрытия границ россиянам пришлось отменить летние поездки. Кроме того, многие жители страны продолжают работать удаленно и предпочитают делать это на природе, тем более что в месяцы самоизоляции они смогли организовать для этого все условия.

Если сравнивать летние месяцы с карантинным периодом, то динамика немного снижается - общий спрос по стране упал на 26% по сравнению с апрелем-маем, в Самаре интересоваться садовой техникой стали на 19% меньше. Это продиктовано прежде всего тем, что дачный сезон в этом году начался сильно раньше из-за того, что россияне самоизолировались на даче.

Балконы довольно надолго стали для россиян практически единственным местом для "прогулок", поэтому многие решили облагородить пространство. По данным Авито, по сравнению с июнем-июлем прошлого года, интерес к товарам из раздела "Окна и балконы" увеличился более, чем в 2 раза в России, и на 74% в Самаре. В постковидный летний период спрос на эти товары по стране стал даже больше, чем в пандемию, показатель вырос на 17% по сравнению с карантинным периодом.

Также пользователи Авито меняют входные и межкомнатные двери. На 69% больше запросов на двери было выявлено в июне-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Строительный сезон не закончен, россияне продолжают покупать двери: в июне-июле спрос на них на 11% больше, чем в апреле-мае. Жители Самары интересуются дверьми на 50% чаще, чем в прошлом году, а спрос по сравнению с весенними месяцами вырос на 5%.

Многие россияне в этом году даже добрались до замены и починки сантехники. Товарами из категории "Сантехника и сауны" начали интересоваться на 82% активнее, чем в 2019 году. Спрос на подобные товары среди жителей Самары вырос на 83%. Те, кто "готовит сани летом" и обустраивает свои дома и квартиры к зиме, уже в апреле-мае активно интересовались приобретением обогревателей и каминов. Спрос в данной категории вырос на 89% по России, и на 50% в Самаре по сравнению с прошлым годом.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
21 июля 2020  17:07
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час местами по области ожидается гроза с сохранением ночью
Будьте внимательны и осторожны! Социум
24
21 июля 2020  15:57
С целью недопущения ввоза на территорию Самарской области карантинных объектов.
Специалисты Россельхознадзора СО проверили более 25 тысяч роз поступивших из Армении
С целью недопущения ввоза на территорию Самарской области карантинных объектов. Социум
134
21 июля 2020  15:50
От отдыхающих на пляжах, требуется максимальная осторожность и взвешенность действий, от спасательных служб – максимальная бдительность и готовность прийти на помощь.
Обращение Управления гражданской защиты к жителям Самары
От отдыхающих на пляжах, требуется максимальная осторожность и взвешенность действий, от спасательных служб – максимальная бдительность и готовность прийти... Социум
130
Весь список

Здравоохранение
21 июля 2020  13:59
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
 Умерли мужчина и женщина. Здравоохранение
222
21 июля 2020  11:51
В Самарской области на 21 июля выявлены еще 57 заболевших коронавирусом
В Самарской области на 21 июля выявлены еще 57 заболевших коронавирусом
 За сутки еще двое умерли. Здравоохранение
380
21 июля 2020  11:48
Николай Ренц: "Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется"
Николай Ренц: "Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется"
Больше половины инфицированных в губернии выздоровели.  Здравоохранение
223
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2592
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3454
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1941
Весь список
Туризм
20 июля 2020  21:44
В общей сложности в рамках госпрограммы запланирована реализация более 20 проектов.
В Самарской области сформирована программа развития сферы туризма и гостеприимства
В общей сложности в рамках госпрограммы запланирована реализация более 20 проектов. Туризм
426
20 июля 2020  15:43
От Самарской области заявлен проект туристско – рекреационного кластера «Самарская Лука».
СО принимает участие во всероссийском конкурсе, направленном на развитие экотуризма
От Самарской области заявлен проект туристско – рекреационного кластера «Самарская Лука». Туризм
465
17 июля 2020  10:43
В "Самарской Луке" намерены создать инфраструктуру для экотуризма
В "Самарской Луке" намерены создать инфраструктуру для экотуризма
Эксперты выберут 10 территорий в РФ, которым помогут в реализации заявленных проектов. Туризм
533
Весь список
Образование
21 июля 2020  14:37
В нем примут участие активные студенты со всей страны.
Самарских студентов приглашают принять участие в Слете Национальной лиги студенческих клубов
В нем примут участие активные студенты со всей страны.  Образование
136
20 июля 2020  18:57
Цель фестиваля – ярко, интересно, масштабно рассказать о новейших достижениях современных исследователей, о том, как наука влияет на качество жизни.
Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» - 2020 планирует собрать 2,5 млн участников
Цель фестиваля – ярко, интересно, масштабно рассказать о новейших достижениях современных исследователей, о том, как наука влияет на качество жизни.  Образование
411
20 июля 2020  10:40
В Самарской области откроется центр опережающей профессиональной подготовки
В Самарской области откроется центр опережающей профессиональной подготовки
Он появится в рамках нацпроекта «Образование». Образование
366
Весь список

Культура
21 июля 2020  16:36
22 июля в 16.00.
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
22 июля в 16.00.  Культура
97
21 июля 2020  16:15
Главным местом посещения стал Чагринский сельский Дом культуры, где проводится капитальный ремонт.
Хворостянский район с рабочим визитом посетил министр культуры Самарской области Борис Илларионов
Главным местом посещения стал Чагринский сельский Дом культуры, где проводится капитальный ремонт.  Культура
98
21 июля 2020  11:37
Самарский академический театр оперы и балета начал подготовку к 90-му, юбилейному сезону
Самарский академический театр оперы и балета начал подготовку к 90-му, юбилейному сезону
Первой премьерой юбилейного сезона станет триптих одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера. Культура
188
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3862
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1923
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1566
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
311
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
1378
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
883
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
7485
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4728
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
2104
Весь список
Самара - Город - курорт
7 июля 2020  09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
 Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.  Самара - Город - курорт
1737
6 июля 2020  15:13
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
 На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легенда советского футбола - Лев Яшин, замерший в прыжке перед воротами.  Самара - Город - курорт
736
30 июня 2020  11:30
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
 И теперь они могут применить их на практике при новом трудоустройстве. Обучение неработающих мам ведется в регионе с 2020 года. К участию приглашаются женщины,... Самара - Город - курорт
1159
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
519
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
642
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
739
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1105
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
661
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
1011
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3862
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1923
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1566
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
563
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
1476
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
1439
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2592
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3454
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1941
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
16118
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
2361
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2436
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2224
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3201
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
4228
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
1858
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
1307
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
1907
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2225
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2250
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
14679
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
27014
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
31948
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
28392
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
25774
Весь список
Мероприятия
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
В Тольятти полицейские и общественники провели для детей онлайн-турнир по шахматам
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные