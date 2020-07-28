Открывать самарские кинотеатры пока не будут

Кинотеатры в Самарской области не работают уже с марта - из-за угрозы распространения коронавируса.
27 июля ситуация обсуждалась в ходе заседания регионального оперативного штаба.
Члены штаба решили, что открывать самарские кинозалы (даже с условием заполнения их лишь наполовину) в нынешних условиях еще рано. Участники заседания, в частности, усомнились, что кинотеатры смогут обеспечить качественную дезинфекцию залов между сеансами, пишет Самру.ру.
Напомним, на сегодняшний день в официальной статистике Самарской области 6697 заразившихся коронавирусом, из которых 4461 уже выздоровели, скончались - 81.
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