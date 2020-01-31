Открыта регистрация на Всероссийский конкурс молодежных проектов "Если бы я был Президентом"

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⠀⠀Конкурс проводится в поддержку инициативы Президента РФ Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию России, озвученной в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года.Участие в конкурсе могут принять молодые граждане в возрасте от 7 до 35 лет, учащиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты.Участники должны подготовить предложения по социально-экономическому развитию Российской Федерации и по изменению основного закона страны.Конкурс проводится по следующим номинациям:- Эссе на тему: «5 шагов к России будущего: первые указы» (для участников от 7 до 35 лет);- Рисунок на тему: «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет);- Видеоролик на тему: «Моя предвыборная кампания» (для участников от 15 до 35 лет).- Проект на тему: «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников от 11 до 35 лет).Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются на официальном сайте www.konkurs-president.ru до 12 марта 2020 года.Финал конкурса прой дет с 17 по 19 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге, куда пригласят авторов лучших работ для их публичной защиты перед экспертным сообществом.