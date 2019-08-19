Открыт прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

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В 2019 году Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня») в шестой раз проводит ежегодный Конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти и местного самоуправления «Импульс».Целью Конкурса является содействие развитию социальной рекламы в России и странах СНГ как эффективного инструмента формирования социальной ответственности на основе морально-этических норм и интересов общества.В жюри конкурса вошли ведущие российские эксперты в области рекламы, телевидения, представители профессиональных объединений, федеральных органов государственной власти: Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Б. Кашеваров, Президент Российской Академии рекламы В.В. Филиппов, Председатель экспертного совета ассоциаций медийной индустрии Д.С. Бадалов и другие.С 2017 года география конкурса расширена. Помимо государственных структур Российской Федерации, к участию приглашаются коллеги из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Эстонии и Южной Осетии.Заявку на участие в конкурсе необходимо подать на сайте konkurs-impulse.ru по 16 сентября 2019 года.Номинации конкурса:Специальные номинации конкурса:Лучшая аудиорекламаЛучший блогерЛучший буклетЛучшая видеорекламаЛучшая наружная рекламаЛучший плакатЛучшая рекламная кампанияГран-при конкурсаТрендсеттер годаПризнание ИнтернетаНаш характерДополнительная информация по телефону 8-495-645-66-01 (доп. 7248), а также по адресу электронной почты impulse@rian.ru.