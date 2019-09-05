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5 сентября открылась фотовыставка «Город и горожане. Самара – Куйбышев – Самара», приуроченная ко Дню города. Экспозиция размещена в зале Дворца ветеранов (г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103 А).При подготовке выставки использовались фотофонды, хранящиеся в Самарском областном государственном архиве социально-политической истории и Центральном государственном архиве Самарской области. На выставке представлено около 100 фотографий из жизни города, большинство из которых демонстрируются впервые.Улицы и дома, известные и рядовые горожане, будни и праздники – обо всём этом посетителям расскажут архивные фотодокументы.В экспозицию включены иллюстративные материалы, показывающие изменения облика города с конца XIX до начала XXI вв., от деревянных строений до современных зданий, планы города дореволюционного и советского периодов.На фотографиях отражена трудовая, повседневная жизнь горожан, их увлечения и интересы, запечатлены образы самарцев дореволюционного времени и наших дней. Герои экспозиции - городские жители разных профессий и возрастов: купцы, чиновники, рабочие, учащиеся, в быту, за работой, на общественных мероприятиях.Выставка будет работать с 5 сентября по 29 ноября с 10:00 до 16:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Для посетителей будут проводиться обзорные экскурсии.