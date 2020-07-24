Осужденный из ИК-3 УФСИН России по Самарской области принял участие во Всероссийском шахматном турнире ФСИН России

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По сложившейся доброй традиции эти соревнования организуются в международный день шахмат. Мероприятие проводится дистанционно. В борьбе за призовые места участвуют осужденные (лучшие шахматисты) из исправительных учреждений пенитенциарной системы всех регионов Российской Федерации. Победители поощряются руководством ФСИН России.Кроме того, шахматные турниры среди осужденных организует руководство колоний и следственных изоляторов. Поединки, как правило, проходят динамично, остро. Соревнования благотворно влияют на морально-психологическую атмосферу в учреждениях.Примечательно, что масштаб турниров не ограничивается рамками колоний, СИЗО и ФСИН России. Многим запомнился международный поединок по шахматам между осужденными России и США. В нем принял участие шахматист из пенитенциарной системы Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области