Осужденный из ИК-3 УФСИН России по Самарской области принял участие во Всероссийском шахматном турнире ФСИН России
24 июля 2020 11:15
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По сложившейся доброй традиции эти соревнования организуются в международный день шахмат. Мероприятие проводится дистанционно. В борьбе за призовые места участвуют осужденные (лучшие шахматисты) из исправительных учреждений пенитенциарной системы всех регионов Российской Федерации. Победители поощряются руководством ФСИН России.
Кроме того, шахматные турниры среди осужденных организует руководство колоний и следственных изоляторов. Поединки, как правило, проходят динамично, остро. Соревнования благотворно влияют на морально-психологическую атмосферу в учреждениях.
Примечательно, что масштаб турниров не ограничивается рамками колоний, СИЗО и ФСИН России. Многим запомнился международный поединок по шахматам между осужденными России и США. В нем принял участие шахматист из пенитенциарной системы Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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