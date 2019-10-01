Осенний призыв стартовал сегодня в России
1 октября 2019 09:19
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Небольшую отсрочку получат те, кто работает в поле, то есть аграрии. Им нужно успеть собрать урожай. Для них призыв начнется 15 октября и продлится до конца года.
Кроме того, в некоторых районах Крайнего Севера старт компании еще позже – с 1 ноября. В списке новобранцев нет педагогов и воспитателей. У них призыв раз в год, Повестку также не получат те, кто прошел армейскую службу за границей.
Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский, штраф за уклонение от армии может вырасти в шесть раз. При этом наказывать будут и тех, кто не сообщает в военкомат о смене места жительства или работы. В настоящее время минимальный размер взыскания составляет 500 рублей. За уклонение от призыва в армию также существует уголовная ответственность и карается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 1,5 лет. Уклонистов могут арестовать на срок от трех до шести месяцев или посадить на два года, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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