Опыт Тольятти и Камышлинского района в деле укрепления мира и согласия признан одним из лучших в стране

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В Ханты-Мансийске завершился Всероссийский конкурс глав городских округов и муниципальных районов на лучшую организацию деятельности по укреплению межнационального мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне. В итоге Тольятти и Камышлинский район заняли второе место, на первом – Нижневартовск и Вятско-Полянский район. Замыкает тройку лидеров – город Инта республики Коми и Кукморский район республики Татарстан.Профессиональное состязание глав муниципалитетов было разделено на несколько этапов. Конкурсанты представили информацию о своем опыте управления в сфере реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма. Затем участники решали кейсы задач по этой же теме. После этого провели совместную встречу без галстуков с лидерами молодежных общественных организаций, собщает пресс-служба облправительства.Деятельность глав муниципалитетов оценивалась по следующим критериям: уровень профессиональной компетенции по решению обозначенных вопросов; эффективность организации взаимодействия всех субъектов реализации государственной национальной политики; умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи; общая и профессиональная эрудиция; культура публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией.«Это был очень интересный конкурс. Его участники обменялись положительными, успешными практиками. Участниками конкурса стали настоящие профессионалы, знатоки своего дела. Мы видим и ценим ваш труд, мы делаем одно большое дело», – отметила руководитель департамента по национальной политике управления внутренней политики администрации президента России Татьяна Вагина.Конкурс проводился в рамках Всероссийского форума национального единства, который проходил в Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября. Его участниками стали более 600 делегатов из 41 субъекта РФ.