Онлайн-опрос по вопросам противодействия коррупции проведут самарские приставы

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На официальном Инернет-сайте Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (http://r63.fssprus.ru/) с 15 января по 15 февраля 2020 года пройдет онлайн-опрос по вопросам противодействия коррупции, благодаря которому любой желающий сможет оценить проводимую Управлением работу по борьбе с коррупцией. Для этого необходимо пройти в раздел «Обращения» и выбрать подраздел «Опрос граждан» по ссылке: http://r63.fssprus.ru/polls/ .Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет жесткую борьбу с коррупционными проявлениями. Если вы обладаете информацией о неправомерных действиях работников Службы судебных приставов, сообщите ее по «телефону доверия»: 8 (846) 266-54-89.Информацию о неправомерных действиях судебных приставов тщательно проверят и примут соответствующие меры.Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания.