Олег Кононенко поздравил с Днем космонавтики посетителей самарского Исторического парка «Россия – Моя история» с борта МКС!

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В апрельские дни мы все живем космосом и главным подарком для аудитории Исторических парков «Россия – Моя история» - федерального проекта, реализуемого в 19 городах нашей страны - стало поздравление космонавта, героя России Олега Дмитриевича Кононенко.- Друзья, поздравляю вас с памятным днем в истории нашей страны и всего мира - с Днем космонавтики! Сегодня на борту МКС находится "Историческая карта России", переданная экипажу в мультимедийном парке "Россия - Моя история" в Самаре - близком мне городе, где рождаются ракеты! Наша Великая история - это и достижения людей в деле освоения космического пространства! Знание истории - это шаг в будущее! – отметил в своем поздравлении Олег Кононенко.Напомним, в Историческом парке Самарского региона Олег Дмитриевич с семьей побывал летом, тогда же космонавту была передана «Историческая карта России» - для записи обращения ко всем посетителям Исторического парка «Россия – Моя история» из космоса! А экспозицию XX века дополнила мультимедийная выставка «Взгляд из космоса» - фото и видеокадры из орбитальной галереи Олега Кононенко, проект Самарской области получил распространение в Исторических парках всей страны.К Всемирному дню авиации и космонавтики в мультимедийном комплексе был обновлен космический контент. Купольный зал превратился в планетарий, здесь же идут показы тематических фильмов. Кроме того, самарских посетителей ожидают новая экскурсия «Город, где рождаются ракеты» и квест «Вперед, к звездам!».