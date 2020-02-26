Около 4 000 школьников региоа получили возможность узнать о службе в ОВД во время открытого урока

120

В Центре профессионального образования Самарской области состоялся открытый урок для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ Самарской области. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Дмитрий Баев, начальник контрольно-методического отделения по ДТП и пожарам Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Надежда Устинова, слушатель Нижегородской академии МВД России Алина Макеева и выпускник Волгоградской академии МВД России Вадим Горбенко.Мероприятие проходило в формате видеоконференции. Заявленная тема была настолько интересна учащимся, что в онлайн-уроке участвовали порядка 150 школ из всех муниципалитетов Самарской области. Инициатором встречи выступило ГУ МВД России по Самарской области. Сотрудники УРЛС ведут масштабную профориентационную работу. На постоянной основе они выезжают в учебные заведения области, где рассказывают о деятельности ОВД. Именно на таких встречах ведется поиск тех ребят, кто желает в полной мере реализовать свой потенциал, состояться как личность и посвятить свою жизнь служению на благо России.На встрече поднимались самые разнообразные темы. Это и условия поступления в высшие учебные заведения системы МВД России и порядок прохождения службы, денежное содержание, социальные гарантии сотрудников ОВД и трудности, которые несомненно существуют. Школьники узнали, насколько многогранна служба в системе МВД.Много вопросов школьники задали начальнику контрольно-методического отделения по ДТП и пожарам Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Надежде Устиновой. Подполковник юстиции рассказала участникам открытого урока о работе следователя, о том, какими знаниями должен обладать тот, кто хочет связать свою судьбу со службой в полиции, какие черты характера необходимо в себе развивать. Надежда Устинова рассказала много интересных моментов из своей службы и поделилась секретом - как стать профессионалом своего дела.Вопросы по поступлению в вузы МВД можно задать, позвонив по телефонам (846)278-12-90, (846)338-59-34, или через сайт ГУ МВД, или обратившись в отделы кадров территориальных ОМВД по месту жительства. Контакты подразделений по работе с личным составом в территориальных ОВД Самарской области размещены на сайте ГУ МВД России по Самарской области.