Охота на кабана стартует в Самарской области
12 апреля 2019 13:17
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С 15 по 29 апреля департамент охоты и рыболовства Самарской области принимает заявки от физических лиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу кабана.
Речь идет о сезоне охоты с 01.06.2019 по 28.02.2020.
Для участия в жеребьевке физическим лицам можно подать только одну заявку, в произвольной форме.
В ней указываются ФИО, даты рождения, номер охотничьего билета, вид охотничьего ресурса, в распределении разрешения на добычу которого хочет участвовать физическое лицо, а также район Самарской области, где планируется охотиться. Помимо этого, в заявке нужно указать свой телефон, почтовый адреса и (или) адрес электронной почты.
Добыча кабана будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий в следующих районах: Богатовский, Большечерниговский, Камышлинский, Челно-Вершинский, Шенталинский.
Заявки могут предоставляться:
лично;
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Адрес для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 171.
Адрес для личных обращений: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 208.
Жеребьевка состоится 14 мая в 14.00 по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 213, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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