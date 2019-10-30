Объявлена дата церемонии награждения и хедлайнеры конкурса «Студент года 2019»

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Торжественная церемония конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» пройдет в МТЛ «Арена» 5 ноября. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы конкурса.«В этом году конкурс бьет все рекорды. Впервые за 8 лет он собрал 504 заявки от 78 образовательных организаций. В очном этапе приняло участие более 200 участников, а судейская коллегия конкурса составила 43 человека, каждый из которых является профессионалом в своей деятельности. Нововведенная система наставничества также оправдала наши ожидания. Победители прошлых лет не просто консультировали своих подопечных, но и оказывали им моральную поддержку на протяжении всего конкурса. По итогам очного этапа было выбрано 57 номинантов, 10 из которых станут победителями номинаций, и конечно главный приз - «Гран-при» - получит лучший студент Самарской области», — отметил председатель организационного комитета конкурса, заместитель министра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.«Церемония награждения конкурса «Студент Года 2019» состоится 5 ноября 2019 года в МТЛ «Арене». Всех гостей мы будем ждать в 17:30. Ровно в это же время начнут работу интерактивные площадки, в числе которых фотозона и выступление известной Самарской кавер-группы. Помимо этого, гостей ожидает множество сюрпризов, которые непременно удивят и порадуют зрителей нашей церемонии», — рассказала руководитель департамента по делам молодёжи и исполнительный директор конкурса Анастасия Алферова.Важным событием церемонии станет выступление хэдлайнера. В этом году на конкурсе будет не один, а сразу два приглашенных гостя: вести церемонию награждения будет Елена Гущина – телеведущая шоу «Студия СОЮЗ» на телеканале «ТНТ» и участница высшей лиги КВН в составе одноименной команды, а музыкальным гостем Церемонии станет певица Molly (Ольга Серябкина).Получить билеты на церемонию награждения студенты смогут, обратившись в отдел внеучебной работы своей образовательной организации, сообщает пресс-служба облправительства.