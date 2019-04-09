Обсуждать знакомых с соседями по купе путешественники любят больше, чем политику
9 апреля 2019 13:20
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Как часто пассажиры поездов общаются со своими соседями по купе? И какие темы особенно хорошо заходят под стук колес? Такими вопросами озадачился сервис путешествий Туту.ру и провел опросы среди своих пользователей. На вопросы ответили около 3 тысяч респондентов.
Оказалось, что подавляющее большинство так или иначе общаются с соседями по вагону, но не на все темы и не со всеми попутчиками. К общению с приятными соседями готовы 45% респондентов, а 9% любят не только поговорить, но и угостить попутчиков чем-то вкусным. Около 30% не хотят близкого общения и предпочитают говорить только по делу и лучше короткими фразами. Неготовыми к разговорам за жизнь оказались 18% ответивших на вопрос.
Итоги опроса №1 «Вы общаетесь со своими соседями по купе в поезде?»:
да, только если соседи располагают к себе – 45%;
да, и не только общаюсь. Еще и часто угощаю чем-нибудь вкусным – 9%;
нет, я необщительный человек и не надо со мной за жизнь говорить – 18%;
общаюсь только короткими фразами и по делу – 28%.
О чем любят поговорить путешественники с попутчиками в поезде
Самыми популярными темами оказались путешествия и рассказы о себе, своей семье или знакомых. Эти две темы готовы обсуждать 8% и 9% респондентов. 7% готовы поддержать разговор о каких-то мелочах. Размышлять о смысле жизни готовы 3% путешественников. Меньше всего голосов набрали такие темы как: политика, погода, религия, искусство и, как ни странно, — цены и деньги.
Итоги опроса №2 «О чем вы любите поговорить с попутчиками в поезде?»:
о путешествиях — 9%;
о своей жизни или рассказываю про свою семью/знакомых —8%;
о мелочах — 7%;
о смысле жизни — 3%;
о политике — 2%;
о религии — 2%;
о высоком (искусстве, например) — 2%;
о погоде — 2%;
о деньгах и ценах — 1%;
о поездах — 1%;
предпочитаю не общаться с соседями — 63%
Летом прошлого года почти 10 тысяч пассажиров поездов ответили на вопрос Туту.ру «Как вы поступите, если сосед по купе/плацкарту громко храпит?» Оказалось, что треть пассажиров терпимо отнесется к тому, если кто-то рядом будет храпеть. 32% признались, что попытаются не обращать внимание и простят соседа. Воспользуются берушами 29% пассажиров. Четверть опрошенных не будет терпеть и попросит попутчика не храпеть. Еще 13% респондентов попросят помощи у проводницы.
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