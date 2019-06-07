Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области проводит фотоконкурс «Кинолог и его напарник»
7 июня 2019 11:00
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В преддверии 110-годовщины со дня образования кинологических подразделений МВД России, Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области проводит фотоконкурс «Кинолог и его напарник».
К участию в конкурсе принимаются персональные фотографии, на которых изображены полицейские кинологи и их четвероногие товарищи. На фото могут быть отражены тренировки, задержания, участие в мероприятиях, проведение досуга кинологами и их служебными собаками, а также исторические фотофакты.
Направить фотографии необходимо до 17 июня 2019 года по адресу электронной почты: samaraguvd@mail.ru c пометкой «День кинолога». К фотографии приложить информационную справку, где указать название работы, ее описание, автора, контактные данные. Для сотрудников органов внутренних дел обязательно указать место работы, должность, звание, породу и кличку собаки.
Победители Конкурса будут награждены дипломами и подарками от регионального Общественного совета.
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