Областные власти уточнили порядок погребения почетных граждан Самарской области
26 декабря 2019 13:49
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Правительство 63 региона уточнило порядок погребения лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Самарской области». Документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Согласно изменениям, на месте захоронения устанавливается памятник, а на фасаде дома, где жил почетный гражданин, размещают мемориальную доску. Расходы на эти мероприятия берет на себя областной бюджет. Если родственники почетного гражданина похоронили его за свой счет, то они имеют право на компенсацию, сумма и порядок которой также утверждены областным правительством, пишет 63.ру.
В Самарской области на конец 2017 года звания «Почетного гражданина» удостоились 31 человек. В регионе действует клуб почетных граждан, среди которых работники промышленности, сельского хозяйства, культуры, медицины, образования.
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