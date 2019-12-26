Я нашел ошибку
Главные новости: 
Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги.
Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
Суда этой серии уже не раз показали свои возможности в боевых условиях, заявил Александр Бузаков.
В Петербурге спустили на воду новейшую подлодку "Волхов". Видео
Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В Самарском цирке дети увидели настоящую новогоднюю сказку
Утром 26 декабря неизвестные совершили покушение на главу Рамонского района, он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Взрывотехники ищут ещё одно СВУ под авто пострадавшего воронежского чиновника
Производители не хотят нести ответственность за смартфоны с российским ПО
Производители не хотят нести ответственность за смартфоны с российским ПО
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при использовании газового оборудования
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при использовании газового оборудования
Эксперты ранжировали губернаторов Поволжья
Эксперты «ранжировали» губернаторов Поволжья
В Самаре заработал умный детский сад с применением технологий Сбербанка
В Самаре заработал «умный» детский сад с применением технологий Сбербанка
сегодня  Четверг, 26 декабря, 14:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/12:
USD 61.72
-0.45
EUR 68.41
-0.5
Новости /  Общество /  Социум  

Областные власти уточнили порядок погребения почетных граждан Самарской области

26 декабря 2019 13:49
70
Областные власти уточнили порядок погребения почетных граждан Самарской области
Документ подписал губернатор.

Правительство 63 региона уточнило порядок погребения лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Самарской области». Документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Согласно изменениям, на месте захоронения устанавливается памятник, а на фасаде дома, где жил почетный гражданин, размещают мемориальную доску. Расходы на эти мероприятия берет на себя областной бюджет. Если родственники почетного гражданина похоронили его за свой счет, то они имеют право на компенсацию, сумма и порядок которой также утверждены областным правительством, пишет 63.ру.

В Самарской области на конец 2017 года звания «Почетного гражданина» удостоились 31 человек. В регионе действует клуб почетных граждан, среди которых работники промышленности, сельского хозяйства, культуры, медицины, образования.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
26 декабря 2019  14:26
Суда этой серии уже не раз показали свои возможности в боевых условиях, заявил Александр Бузаков.
В Петербурге спустили на воду новейшую подлодку "Волхов". Видео
Суда этой серии уже не раз показали свои возможности в боевых условиях, заявил Александр Бузаков.  Социум
31
26 декабря 2019  14:20
Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В Самарском цирке дети увидели настоящую новогоднюю сказку
Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети,... Социум
36
26 декабря 2019  14:05
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при использовании газового оборудования
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при использовании газового оборудования
Самарцам дают советы в преддверии новогодних праздников. Социум
69
Весь список

Здравоохранение
25 декабря 2019  10:13
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Здравоохранение
514
24 декабря 2019  13:27
В Тольятти проверяют мясо, поступавшее в детсады
В Тольятти проверяют мясо, поступавшее в детсады
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
227
24 декабря 2019  10:31
Роспотребнадзор рекомендовал не готовить новогодние салаты заранее
Роспотребнадзор рекомендовал не готовить новогодние салаты заранее
Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. Здравоохранение
209
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
237
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15004
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14853
Весь список
Туризм
24 декабря 2019  09:51
Проанализировано, куда самарцы поедут на новогодние праздники
Проанализировано, куда самарцы поедут на новогодние праздники
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция.  Туризм
212
23 декабря 2019  09:53
Авиабилеты и Турция подорожают в 2020 году
Авиабилеты и Турция подорожают в 2020 году
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
237
20 декабря 2019  13:22
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
871
Весь список
Образование
25 декабря 2019  11:57
Приемная кампания в школах Самары начнется после каникул
Приемная кампания в школах Самары начнется после каникул
В настоящее время уже известно, как распределены жилые дома в Самаре между городскими школами. Образование
210
25 декабря 2019  11:19
Будущие тольяттинские IT-предприниматели закончили обучение в профильной смене Кампуса молодежных инноваций
Будущие тольяттинские IT-предприниматели закончили обучение в профильной смене «Кампуса молодежных инноваций»
Уникальная образовательная площадка призвана создать особую образовательную среду. Образование
234
24 декабря 2019  18:27
Сейчас любой житель Самары может подать документы на прием своих детей в первый класс целого ряда школ, которые считаются элитными.
В Самаре обещают не менять список школ, принимающих детей со всего города
Сейчас любой житель Самары может подать документы на прием своих детей в первый класс целого ряда школ, которые считаются элитными.  Образование
425
Весь список

Культура
25 декабря 2019  15:56
Многие из них уже в ближайшие дни зазвучат в руках артистов симфонического оркестра на гастролях в Испании.
В Самарской филармонии появились новые музыкальные инструменты
 Многие из них уже в ближайшие дни зазвучат в руках артистов симфонического оркестра на гастролях в Испании.  Культура
291
24 декабря 2019  15:25
" Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство."
Академический симфонический оркестр Самарской филармонии прибыл в Барселону
" Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство."  Культура
287
24 декабря 2019  14:33
86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник".
СМИ: Галина Волчек госпитализирована в тяжёлом состоянии
86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник".  Культура
326
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
193
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15566
Весь список
Мода
25 декабря 2019  07:10
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
  Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
29
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
113
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
126
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
529
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
654
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
396
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1191
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
845
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
779
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
470
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
773
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
841
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1098
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2224
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2726
Весь список

Мероприятия
В Самарском цирке дети увидели настоящую новогоднюю сказку
Самарский литературный музей: «Горький Центр» приглашает на арт-ёлку «Последнее слово десятилетия»!
Осужденный из ИК-3 СО принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные