Новый год встретят в Самарском зоопарке

55

24 декабря 2019 года в Самарском зоопарке в 14.00 отпразднуют Новый год!Талисманом будущего года белой металлической Крысы, станет прирученная крыса Джим.Ребят ждет увлекательное новогоднее представление с участием сказочных героев – Бабы Яги, Аленушки, Зимушки-Зимы. Веселые конкурсы, загадки, игры, песни и традиционный хоровод вокруг пушистой нарядной елочки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой создадут праздничное настроение. Приглашаем поучаствовать в нашем конкурсе на лучший маскарадный костюм! Всех посетителей ждут новогодние сувениры от зоопарка.0+