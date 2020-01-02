Новый год и Самарской Олимпийской Деревне встретили 20 тысяч человек

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Это было грандиозно! Люди начали собираться уже с 7 часов вечера, гуляли по территории, участвовали в аттракционах, ходили в гости в Терем Снегурочки, играли в футбольный кикер, катались на коньках, пили чай, кофе, танцевали, фотографировались.К полуночи территория прилегающих аллей была заполнена настолько, что казалось целый город собрался здесь для встречи Нового года.4600 залпов новогоднего салюта прогремели ровно в 01:30 и даже туман только добавил волшебства и таинственности этому праздничному действу.Можно уверенно сказать, что Самарская Олимпийская деревня стала новой точкой притяжения для активного, веселого и позитивного отдыха жителей и гостей Самары и области, сообщает пресс-служба облправительства.Лучше нас расскажут люди, которые были на празднике:Отзывы из социальной сети Instagram:@mashamilovasha 2020-й мы встретили в Самарской Олимпийской Деревне и это было круто! Хороший концерт с поющим Дедом Морозом, много мест погреться и выпить кофе, красивая ёлка, олени!@anna.pustoshkina Отличный парк получился! Всем рекомендуем! Лучшее место для отдыха с детьми!@ovtarasova63regionГуляли почти всю ночь! Прекрасный салют над головой, грохот, мызыка, танцы, песни, катания, улыбки! прекрасные место и ночь!Самарская Олимпийская Деревня находится рядом со стадионом “Самара Арена”. Праздничная программа продлится вплоть до 8 января. Для того, чтобы было легко добраться, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться.Вход свободный | Площадки бесплатные | 0+