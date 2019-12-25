Новогодний сбор подарков пройдет в Меге Самара

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В декабре МЕГА Самара предлагает исполнить заветные желания детей, приняв участие в акции «Елка желаний». Также гости торгового центра могут передать частичку своего тепла и добра одиноким бабушкам и дедушкам – подопечным благотворительного фонда «Старость в радость», присоединившись к сбору подарков для них.Под новогодней елкой возле стойки информации каждый гость может найти письма детей, загадавших желания, купить подарок и оставить его на стойке. Дети получат подарки, о которых они написали в своих посланиях. Побудьте Дедом Морозом, подарите ребенку радость! Акция продлится до 31 декабря.В этом году МЕГА традиционно помогает в сборе подарков для одиноких пожилых людей и предлагает своим гостям согреть вниманием и заботой одиноких бабушек и дедушек, живущих в домах престарелых. Все желающие могут разделить c ними чувство праздника, передав свои подарки на специальной стойке в МЕГЕ Самара до 7 января. Собранные подарки будут отправлены в 13 социальных учреждений области, среди которых пансионаты для ветеранов войны и труда, а также инвалидов.Чтобы сделать приятное и помочь подопечным фонда, можно подарить им что-то из одежды, предметов быта или оказать знак внимания сладостями к чаю. Полный список возможных подарков смотрите на сайте mega.ru.Партнер акции – благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». На данный момент фонд курирует более 200 домов-интернатов в 30 регионах России, оплачивает труд 218 дополнительных помощниц по уходу и культработников, оплачивает медикаменты и средства по уходу для подшефных домов престарелых и больниц. С момента основания помощь фонду оказало более 20 000 волонтеров.