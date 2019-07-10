Новая епархия РПЦ учреждена в Самарской области
10 июля 2019 09:59
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Священный синод Русской православной церкви во вторник учредил Тольяттинскую епархию в Самарской области. Об этом говорится в решении Синода, опубликованном во вторник на сайте Московского патриархата, пишет ТАСС.
"Постановили образовать в административных границах Тольяттинского, Жигулевского городских округов и право и левобережной частях Ставропольского района Тольяттинскую епархию, выделив ее из состава Самарской и Сызранской епархий. Новообразованную Тольяттинскую епархию включить в состав Самарской митрополии", - говорится в журнале Синода.
Правящий архиерей новой епархии будет иметь титул "Тольяттинский и Жигулевский". Синод назначил на этот пост епископа Кузнецкого и Никольского Нестора с освобождением его от управления Кузнецкой епархией.
"Временное управление Кузнецкой епархией поручить преосвященному митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму. Временное управление Сызранской епархией оставить за преосвященным митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием", - отмечается в решении Синода.
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