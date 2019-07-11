Неоплаченный долг не позволил жительнице Самарской области улететь в Германию

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По договору займа жительница г. Октябрьска задолжала организации больше полусотни тысяч рублей. На основании выданного судебным органом исполнительного документа в отделе судебных приставов г. Октябрьска было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки С. денежных средств в размере 66 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями было установлено, что имущество, на которое может быть обращено взыскание, у женщины отсутствует. Также в ее распоряжении нет денежных средств на банковских счетах, списание которых позволило бы полностью погасить задолженность. По адресу, указанному в исполнительном документе, застать должницу дома не удавалось.Работниками Службы было вынесено постановление о взыскании с гражданки С. исполнительского сбора в размере свыше 4,5 тысяч рублей, а также о наложении на нее ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации.Принятые судебными приставами-исполнителями меры заставили должницу самостоятельно связаться с работниками Службы. Оказалось, что женщина на данный момент проживает в Германии. В Россию она приехала на свадьбу к своему племяннику, а вернуться вновь в ФРГ не смогла. В аэропорту ее сняли с рейса из-за вынесенного запрета на вылет за пределы РФ.Судебные приставы разъяснили женщине, что запреты будут сняты с нее лишь в том случае, если она полностью погасит задолженность. Желая вернуться обратно, гражданка С. тут же оплатила всю сумму долга, после чего ограничения с женщины были сняты.Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.