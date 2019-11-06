Немцы сократили рабочий день до 5 часов, а зарплату оставили прежней. Что случилось дальше
6 ноября 2019 09:32
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В 2017 году немецкий предприниматель Лассе Райнганс (Lasse Rheingans) приобрёл небольшую консалтинговую фирму, в которой запустил необычный эксперимент с пятичасовым рабочим днем.
Рабочий график в компании Rheingans Digital Enabler был сокращен до пяти часов. Сотрудники вот уже второй год подряд приступают к работе в 8 утра, а уже в 13 часов дня могут идти домой. Условие такого «лайтового» режима достаточно простое – никаких смартфонов, соцсетей и разговоров ни о чем.
Рассказываем, каких результатов добился Лассе Райнганс своим необычным (и столь желанным многими людьми) экспериментом «меньше работы с той же оплатой».
По словам, бизнесмена для выполнения недельного плана и обеспечения нужного для компании результата были введено сразу несколько важных пунктов.
Во-первых, концентрация и тишина. Ранее в офисе мог играть музыкальный плейлист из Spotify. Сегодня это запрещено.
Во-вторых, было сокращено продолжительность рабочих совещаний с часа до пятнадцати минут. Немец отмечает, что этого времени достаточно, чтобы поставить четкий план на день.
В-третьих, проверять электронную почту можно только два раза в день. Таким образом, в компании постарались избежать ненужных отвлекающих факторов в виде уведомлений или всплывающих сообщений.
«Наш эффективный рабочий процесс работает только в том случае, если все следуют правилам».
Лассе Райнганс также пытается придерживаться установленного самим собой режима, хотя и отмечает, что после часа дня он продолжает уделять время рабочим моментам. Он всегда мотивирован и воодушевлен.
Изначально я назвал проект экспериментом, так как боялся, что идея не сработает. Планируя, в случае неудачи откатиться к привычному режиму. Но у нас полно заказов, мы прибыльны.
Кроме того, узнавшие об идее журналисты вызвали такую медиа-волну, что у меня возникло ощущение, будто мы создали что-то, что сотрудникам кажется невероятно захватывающим. Мы продолжаем эксперимент.
Лассе Райнганс переживал, что командная культура и атмосфера могут пострадать, если работать максимально коротко и эффективно.
Команда развивается не только посредством совместной работы, но и путем личного общения. Мы быстро поняли, что нам нужны дополнительные командные соревнования и встречи, чтобы модель правильно работала.
Каждую пятницу мы ходим в кулинарный клуб или на другие совместные мероприятия, где общаемся на темы несвязанные с работой.
Лассе Райнганс считает, что уложиться в отведенное время – не самоцель.
Посмотрите на любой офис. Люди бессмысленно тратят время. У них есть тупые социальные сети, они включают телевизор, разговаривают с родными по телефону. Уберите все отвлекающие факторы, и работа в офисе изменится.
Своим экспериментом я хотел показать, что хорошая и эффективная работа возможна даже если не все сидят на месте, пока не истекут все 40 часов.
В периоды высокой загруженности бывает, что сотрудники Rheingans Digital Enabler все-таки проводят в офисе 6-7-8 часов. Иногда сотрудникам приходится задерживаться, потому что клиенты компании работают по восемь часов.
Суть эксперимента состоит в том, чтобы человек работал целеустремленно и с высокой концентрацией, зная, что во второй половине дня у него будет достаточно времени для отдыха, семьи или хобби.
Лассе Райнганс отметил, что впервые такой эксперимент с рабочим графиком применил Стефан Аарстол. После чего компания Аарстола по производству байдарок в США увеличила эффективность на 40% .
Для Лассе не стоит цели высчитать, «стала ли компания более успешной». Гораздо важнее, чтобы сотрудники делали то же самое, что и в течение восьми часов. Компания просто не может позволить себе буксовать и отставать от конкурентов, работающих по 12 часов в день.
В конце концов, у сотрудников остается больше времени для баланса, самопознания и отдыха.
Немецкий предприниматель считает, что руководители других компаний должны последовать примеру. По его словам, во многом это станет возможным благодаря замене человеческого ручного труда машинным.
Мы должны спросить себя: где мы можем сэкономить время? Речь идет об изменении в рабочей культуре. Даже в других профессиях, где вы сначала думаете: ну здесь это точно не получится.
Новый график может привести к переосмыслению профессий во многих областях. Работа может стать желанной. Например, сокращение рабочего времени и четкая целенаправленная деятельность сделает работу медсестры более привлекательной.
Даже для компаний, занимающихся разработкой сайтов, короткий график может стать эффективным. Сотрудники будут счастливее, что приведет к созданию более качественного рабочего продукта, как пояснил Лассе.
Увеличение огромного числа людей с выгоранием показывает, что изменения становятся жизненно необходимыми.
Например, по статистике, в Германии в 2004 году из-за синдрома выгорания у 1000 кассиров было менее 10 дней отпуска по болезни. В 2016 году эта цифра составляла уже 75 дней.
Идея немецкого предпринимателя ясна и понятна и сильно напоминает известную цитату основателя крупнейшей на сегодняшний день финансовой группы Джона Пирпонта Моргана: годовую работу легко сделать за 9 месяцев, но за 12 – почти невозможно.
Лассе Райнганс явно сделал похожие выводы, предложив свои подчиненным подобный эксперимент. И судя по результатам, они оба чертовски правы, пишет iphones.ru.
Фото pixabay.com
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