Я нашел ошибку
Главные новости: 
7 ноября в прохождении по площади Куйбышева – самой большой площади в Европе примут участие 125 парадных расчетов, около 6,5 тысяч человек.
Прямую трансляцию Парада Памяти смогут увидеть все жители Самарской области
Станислав Черчесов о форварде Крыльев Советов: Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова
Станислав Черчесов о форварде “Крыльев Советов”: “Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова”
В Самаре скончался известный актер Виталий Жигалин Он умер после продолжительной болезни.
В Самаре скончался известный актер Виталий Жигалин
18 медалей в Смоленске завоевали самарские спортсмены Об этом сообщает Минспорта региона.
18 медалей в Смоленске завоевали самарские спортсмены
В Самаре при пожаре на улице Авроры погиб человек
В Самаре при пожаре на улице Авроры погиб человек
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам
В ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области проведено спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона» с детьми сотрудников
В ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области проведено спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона» с детьми сотрудников
Пенсионный пакет действует лишь в каждой четвертой компании
Пенсионный пакет действует лишь в каждой четвертой компании
сегодня  Среда, 6 ноября, 14:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/11:
USD 63.25
-0.78
EUR 70.42
-1.06
Новости /  Общество /  Социум  

Немцы сократили рабочий день до 5 часов, а зарплату оставили прежней. Что случилось дальше

6 ноября 2019 09:32
139
Немцы сократили рабочий день до 5 часов, а зарплату оставили прежней. Что случилось дальше
Суть эксперимента состоит в том, чтобы человек работал целеустремленно и с высокой концентрацией.

В 2017 году немецкий предприниматель Лассе Райнганс (Lasse Rheingans) приобрёл небольшую консалтинговую фирму, в которой запустил необычный эксперимент с пятичасовым рабочим днем.
Рабочий график в компании Rheingans Digital Enabler был сокращен до пяти часов. Сотрудники вот уже второй год подряд приступают к работе в 8 утра, а уже в 13 часов дня могут идти домой. Условие такого «лайтового» режима достаточно простое – никаких смартфонов, соцсетей и разговоров ни о чем.
Рассказываем, каких результатов добился Лассе Райнганс своим необычным (и столь желанным многими людьми) экспериментом «меньше работы с той же оплатой».
По словам, бизнесмена для выполнения недельного плана и обеспечения нужного для компании результата были введено сразу несколько важных пунктов.
Во-первых, концентрация и тишина. Ранее в офисе мог играть музыкальный плейлист из Spotify. Сегодня это запрещено.
Во-вторых, было сокращено продолжительность рабочих совещаний с часа до пятнадцати минут. Немец отмечает, что этого времени достаточно, чтобы поставить четкий план на день.
В-третьих, проверять электронную почту можно только два раза в день. Таким образом, в компании постарались избежать ненужных отвлекающих факторов в виде уведомлений или всплывающих сообщений.
«Наш эффективный рабочий процесс работает только в том случае, если все следуют правилам».

Лассе Райнганс также пытается придерживаться установленного самим собой режима, хотя и отмечает, что после часа дня он продолжает уделять время рабочим моментам. Он всегда мотивирован и воодушевлен.
Изначально я назвал проект экспериментом, так как боялся, что идея не сработает. Планируя, в случае неудачи откатиться к привычному режиму. Но у нас полно заказов, мы прибыльны.
Кроме того, узнавшие об идее журналисты вызвали такую медиа-волну, что у меня возникло ощущение, будто мы создали что-то, что сотрудникам кажется невероятно захватывающим. Мы продолжаем эксперимент.
Лассе Райнганс переживал, что командная культура и атмосфера могут пострадать, если работать максимально коротко и эффективно.
Команда развивается не только посредством совместной работы, но и путем личного общения. Мы быстро поняли, что нам нужны дополнительные командные соревнования и встречи, чтобы модель правильно работала.
Каждую пятницу мы ходим в кулинарный клуб или на другие совместные мероприятия, где общаемся на темы несвязанные с работой.
Лассе Райнганс считает, что уложиться в отведенное время – не самоцель.
Посмотрите на любой офис. Люди бессмысленно тратят время. У них есть тупые социальные сети, они включают телевизор, разговаривают с родными по телефону. Уберите все отвлекающие факторы, и работа в офисе изменится.

Своим экспериментом я хотел показать, что хорошая и эффективная работа возможна даже если не все сидят на месте, пока не истекут все 40 часов.
В периоды высокой загруженности бывает, что сотрудники Rheingans Digital Enabler все-таки проводят в офисе 6-7-8 часов. Иногда сотрудникам приходится задерживаться, потому что клиенты компании работают по восемь часов.

Суть эксперимента состоит в том, чтобы человек работал целеустремленно и с высокой концентрацией, зная, что во второй половине дня у него будет достаточно времени для отдыха, семьи или хобби.
Лассе Райнганс отметил, что впервые такой эксперимент с рабочим графиком применил Стефан Аарстол. После чего компания Аарстола по производству байдарок в США увеличила эффективность на 40% .
Для Лассе не стоит цели высчитать, «стала ли компания более успешной». Гораздо важнее, чтобы сотрудники делали то же самое, что и в течение восьми часов. Компания просто не может позволить себе буксовать и отставать от конкурентов, работающих по 12 часов в день.
В конце концов, у сотрудников остается больше времени для баланса, самопознания и отдыха.
Немецкий предприниматель считает, что руководители других компаний должны последовать примеру. По его словам, во многом это станет возможным благодаря замене человеческого ручного труда машинным.
Мы должны спросить себя: где мы можем сэкономить время? Речь идет об изменении в рабочей культуре. Даже в других профессиях, где вы сначала думаете: ну здесь это точно не получится.
Новый график может привести к переосмыслению профессий во многих областях. Работа может стать желанной. Например, сокращение рабочего времени и четкая целенаправленная деятельность сделает работу медсестры более привлекательной.

Даже для компаний, занимающихся разработкой сайтов, короткий график может стать эффективным. Сотрудники будут счастливее, что приведет к созданию более качественного рабочего продукта, как пояснил Лассе.
Увеличение огромного числа людей с выгоранием показывает, что изменения становятся жизненно необходимыми.
Например, по статистике, в Германии в 2004 году из-за синдрома выгорания у 1000 кассиров было менее 10 дней отпуска по болезни. В 2016 году эта цифра составляла уже 75 дней.
Идея немецкого предпринимателя ясна и понятна и сильно напоминает известную цитату основателя крупнейшей на сегодняшний день финансовой группы Джона Пирпонта Моргана: годовую работу легко сделать за 9 месяцев, но за 12 – почти невозможно.
Лассе Райнганс явно сделал похожие выводы, предложив свои подчиненным подобный эксперимент. И судя по результатам, они оба чертовски правы, пишет iphones.ru.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
6 ноября 2019  14:27
7 ноября в прохождении по площади Куйбышева – самой большой площади в Европе примут участие 125 парадных расчетов, около 6,5 тысяч человек.
Прямую трансляцию Парада Памяти смогут увидеть все жители Самарской области
7 ноября в прохождении по площади Куйбышева – самой большой площади в Европе примут участие 125 парадных расчетов, около 6,5 тысяч человек.  Социум
8
6 ноября 2019  13:54
В Самаре скончался известный актер Виталий Жигалин Он умер после продолжительной болезни.
В Самаре скончался известный актер Виталий Жигалин
Он умер после продолжительной болезни. Социум
68
6 ноября 2019  13:33
В ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области проведено спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона» с детьми сотрудников
В ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области проведено спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона» с детьми сотрудников
Мероприятие организовано администрацией исправительного учреждения в рамках президентской программы «Десятилетие детства». Социум
67
Весь список

Здравоохранение
5 ноября 2019  15:59
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом.
Подмосковные врачи поставили на ноги пациента, который не мог ходить 15 лет
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом.  Здравоохранение
312
5 ноября 2019  13:45
В Самаре проходит конгресс по вопросам стоматологической имплантологии
В Самаре проходит конгресс по вопросам стоматологической имплантологии
Мероприятие организовано в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина». Здравоохранение
305
4 ноября 2019  12:48
Медики заявили об опасности идущего в Самарскую область потепления
Медики заявили об опасности идущего в Самарскую область потепления
.Перемена погоды приведет к изменениям атмосферного давления Здравоохранение
857
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14725
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14599
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14577
Весь список
Туризм
2 ноября 2019  18:06
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
505
2 ноября 2019  18:06
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
559
30 октября 2019  19:47
Звездные отели в Витязево
Звездные отели в Витязево
Иногда люди задаются вопросом: «А в чём разница между отелем без звёзд, и отелем с 5-тью звёздами?».  Туризм
69
Весь список
Образование
6 ноября 2019  12:58
В Нефтегорске прошел X межрегиональный с международным участием Фестиваль методических идей молодых педагогов
В Нефтегорске прошел X межрегиональный с международным участием Фестиваль методических идей молодых педагогов
После завершения конкурсных испытаний прошел круглый стол. Образование
81
6 ноября 2019  10:40
Вузы, предприятия и бизнес-структуры, входящие в научно-образовательные центры (НОЦ), получат льготы и преференции от государства
Вузы, предприятия и бизнес-структуры, входящие в научно-образовательные центры (НОЦ), получат льготы и преференции от государства
Решение о том, что это необходимо закрепить на законодательном уровне, было принято в Совете Федерации по итогам заседания тематического круглого стола.  Образование
131
5 ноября 2019  23:48
Из 504 заявок, 327 было направлено из Самары и 177 – из области, в том числе 49 – из сел Самарской области.
В Самарской области назван победитель конкурса «Студент года 2019»
Из 504 заявок, 327 было направлено из Самары и 177 – из области, в том числе 49 – из сел Самарской области.  Образование
1464
Весь список

Культура
6 ноября 2019  12:16
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области
   Жители региона смогут ознакомиться с культурой и древними традициями чувашской земли. Культура
103
5 ноября 2019  17:56
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области.
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области.  Культура
263
3 ноября 2019  14:42
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.
Путин поздравил Градского с юбилеем
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.  Культура
490
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15361
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
50
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
93
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
291
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
550
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
375
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
258
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
335
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
487
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
593
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
332
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1387
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1983
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1357
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1649
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1836
Весь список

Мероприятия
Появилась программа «Парада Памяти», посвященного военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года»
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Самарцев приглашают принять участие в зоомарафоне
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные