Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 11 октября, 14:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/10:
USD 64.74
-0.36
EUR 71.3
-0.15
Новости /  Общество /  Социум  

Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков

11 октября 2019 11:57
95
Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков
Самарская область в их число не вошла.

Наибольшее число алкоголиков живет в Чукотском автономном округе, пишет РБК со ссылкой на статистические данные министерства здравоохранения.

Там на десять тысяч взрослых жителей приходится 29 людей с соответствующим диагнозом. На втором месте — Якутия (23 пациента на десять тысяч населения), замыкает тройку Ненецкий автономный округ (20 пациентов на десять тысяч).

Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.

В 2018 году за медицинской помощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более двух миллионов россиян, почти 76 тысячам был впервые поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», сообщает РИА Новости.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 октября 2019  14:03
Реализуемую в Самарской области систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами оценили столичные эксперты
Реализуемую в Самарской области систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами оценили столичные эксперты
Состоялся рабочий визит директора благотворительного фонда «Старшие» Александра Щкребело в Самарскую область.  Социум
43
11 октября 2019  13:55
В Самарском кадетском корпусе МВД России личный состав 1 курса приведен к Торжественному обещанию кадета
В Самарском кадетском корпусе МВД России личный состав 1 курса приведен к Торжественному обещанию кадета
Посмотреть на важное событие в жизни ребят собралось много гостей. Социум
43
11 октября 2019  11:57
Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков
Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков
Самарская область в их число не вошла. Социум
94
Весь список

Здравоохранение
10 октября 2019  13:48
Российские и зарубежные кардиологи обсудят актуальные вопросы отрасли
Российские и зарубежные кардиологи обсудят актуальные вопросы отрасли
Отдельные заседания будут проведены для молодых кардиологов и студентов. Здравоохранение
303
9 октября 2019  16:22
Стоматологическая клиника White Dental Clinic в Самаре
Стоматологическая клиника White Dental Clinic в Самаре
 Клиника работает в Самаре и предлагает высококачественные услуги. Она оснащена современным стоматологическим оборудованием, в ней используют инновационные... Здравоохранение
47
9 октября 2019  15:49
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает система видеоповещения.
Для пациентов диспансерного отделения Самарской областной психиатрической больницы созданы новые условия
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает... Здравоохранение
318
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14532
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14460
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14479
Весь список
Туризм
9 октября 2019  13:08
Свадьба на Бали - это здорово!
Свадьба на Бали - это здорово!
 Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
43
8 октября 2019  13:28
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
557
7 октября 2019  18:42
Квартиры в новостройках – предложения в Севастополе
 Для тех, кто решил купить квартиру, стоит выбор между вторичным жильем либо квартирами в новостройках. Туризм
47
Весь список
Образование
10 октября 2019  10:35
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
187
9 октября 2019  15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в будущее».
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
314
9 октября 2019  10:47
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
224
Весь список

Культура
11 октября 2019  12:28
Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре
Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре
Об этом сообщает Дом дружбы народов Самарской области. Культура
89
11 октября 2019  11:46
В Самарской областной библиотеке откроется мексиканская фотовыставка о любви Фриды Кало и Диего Ривера
В Самарской областной библиотеке откроется мексиканская фотовыставка о любви Фриды Кало и Диего Ривера
Всего три дня, с 15 по 18 октября в библиотеке будет работать уникальный проект.  Культура
108
11 октября 2019  10:46
XIX Фестиваль классического балета им. А. Шелест пройдет в Самаре
XIX Фестиваль классического балета им. А. Шелест пройдет в Самаре
Он состоится 18 октября – 31 октября. Культура
143
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15215
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
144
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
209
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
199
Весь список


Видео
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
286
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
551
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
469
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
393
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
657
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
663
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
924
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1414
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1019
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1272
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1467
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
902
Весь список

Мероприятия
Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре
Молодежным организациям СО представят спектакль «Аленький цветочек» - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные