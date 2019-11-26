Назван город с самой дорогой шаурмой
26 ноября 2019 13:26
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Эксперты ИТ-компании «Эвотор» провели исследование и выяснили средние цены на шаурму в разных регионах России. Результаты сообщаются на сайте фирмы во вторник, 26 ноября.
Так, самые высокие цены на это блюдо оказались на Сахалине. Его жители отдают за шаурму 236 рублей. Следом идут Санкт-Петербург (189 рублей), Новгородская и Ленинградская области — 187 и 182 рубля соответственно. Средняя стоимость шаурмы в Москве составила 145 рублей.
Меньше всех за шаурму отдают в Чувашии и Курганской области — там ее цена составляет 100 и 101 рубль соответственно.
Отмечается, что за 2019 год средняя цена блюда выросла на один рубль и составила 143 рубля.
Кроме того, в «Эвоторе» рассказали, что шавермой блюдо называют не только в Петербурге. Это наименование используют 15% заведений в 33 российских регионах. Более 90% вывесок с «шавермой» можно увидеть в Новгородской и Ленинградской областях, в Ярославской — 79%.
При этом в Санкт-Петербурге только 78% заведений используют «шаверму» в своих названиях.
Наравне «шаурма» и «шаверма» идут на Камчатке, Костромской и Вологодской областях, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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