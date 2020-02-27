Налоговая начнет контролировать доходы российских семей
27 февраля 2020 13:25
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Обещание бывшего главы ФНС Михаила Мишустина о том, что налоговая соберет все домохозяйства страны в одну базу, начинает сбываться. Так, налоговики будут отслеживать все доходы и расходы россиян.
В ФНС уже работают над новым реестром. В первую очередь в него внесут информацию из ЗАГСов. Именно с помощью нее налоговые службы узнают о родственных связях граждан. Затем будет вноситься информация о доходах, расходах, недвижимости. Всего база будет содержать данные из 12 ведомств, в их числе МВД, ПФР, Роструд, передает издание Deita.
Такие новшества не позволят россиянам получать «серые» зарплаты. ФНС сможет отслеживать все финансовые операции, а затем будет выяснять, откуда берутся деньги. Данные из ЗАГСов поступят в налоговую к концу года, а полностью реестр заработает с 2025 года, пишут «Невские новости».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, кабмин создаст базу нуждающихся россиян. В реестр будут вносить граждан, которые находятся в сложном финансовом положении.
Фото pixabay.com
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