Начался сбор подписей против присоединения «Южного города» к Самаре
31 января 2020 12:52
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Инициативная группа жителей «Южного города» начала сбор подписей под коллективным обращением против присоединения их территории к Самаре. Информация об этом вечером 30 января появилась в группе «Активисты Южного города» ВКонтакте. Обращение с подписями будет направлено губернатору Дмитрию Азарову, а также депутатам и главе поселения Лопатино, частью которого сейчас является «Южный город».
Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН, многие жители «Южного города» категорически не согласны, чтобы их территорию включили в Куйбышевский район Самары, потому что это повлечет за собой увеличение всех основных платежей и лишит жителей возможности участия в программах «Земский доктор», «Земский учитель», «Устойчивое развитие сельских территорий» и в связи с этим — сокращение заработной платы сотрудников госучреждений минимум на 25% и возникновение дефицита кадров в поликлинике, школах и детсадах. Подробная информация об этом включена и в сообщение о начале сбора подписей. Говорится о росте платы за пребывание детей в детских садах на 32%, тарифов за электроэнергию на 30%, стоимости полисов ОСАГО на 44%, увеличении налоговой нагрузки.
Взамен жителям обещают улучшить транспортное обслуживание за счет муниципальных маршрутов. «Но есть большое НО: нет конкретики, нет документов, ничего этого нет, — пишут активисты. — Такое положение дел нас это категорически не устраивает. Мы хотим остаться в границах Волжского района. Поэтому начинаем сбор подписей».
Для сбора подписей активисты организовали четыре точки, где можно заполнить подписной лист. Они также планируют совершать поквартирные обходы в вечернее время и призывают всех несогласных самостоятельно распечатать и заполнить подписной лист, который потом заберет активист, обходить соседей, пишет СО ОНЛАЙН.
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