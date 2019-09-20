Начальник областного главка провел прием граждан в Приемной Президента РФ

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Генерал-лейтенант полиции Александр Винников провел личный прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина в Самарской области.Вопросы и жалобы, поступившие от пришедших на прием граждан, касались различных направлений деятельности органов внутренних дел. В том числе, вопросы расследования уголовных дел, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Всего за помощью к Александру Ивановичу обратились 8 граждан из разных городов области – из Самары, Тольятти и Сызрани.Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников обстоятельно побеседовал с каждым обратившимся. Генерал-лейтенант полиции ответил на все вопросы, интересующие посетителей, и дал распоряжение руководителям служб и подразделений главка и начальникам территориальных органов МВД детально изучить каждую проблему, требующую дополнительной проверки, и дать им правовую оценку с обязательным предоставлением ответа заявителям в установленный законом срок, сообщает облМВД.