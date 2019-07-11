Начались Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2019

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Стартовал первый отборочный этап Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2019, которые уже в пятый раз предоставляют молодежи возможность проверить и повысить уровень своих знаний, а также получить привилегии и призы от компании Huawei. К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые дипломированные специалисты не старше 1991 года рождения, проживающие на территории Евразии и владеющие русским языком.Основным испытанием первого отборочного этапа является онлайн-викторина, участникам которой предстоит соревноваться друг с другом в лучшем знании различных информационно-коммуникационных технологий, набирая очки и продвигаясь по рейтинговой таблице. Принять участие в викторине можно как на сайте соревнований honorcup.ru, так и в мобильном приложении, доступном для Android и iOS.Викторина проходит в рамках четырех номинаций:- 5G – технологии и стандарты мобильной связи нового поколения;- IT – компоненты центров обработки данных;- IR – технологи и протоколы IP сетей;- AI – модели и методы искусственного интеллекта.Присоединиться к участию в викторине можно вплоть до 15 сентября 2019 года. Но чем раньше участник пройдет регистрацию и чем активнее он будет соревноваться, тем больше у него будет шансов на прохождение во второй отборочный этап и финал.Участников новой специальной номинации ICT Observer ждет другое задание - ответить в свободной форме на несколько вопросов о технологии 5G, интернете вещей, а также о технологиях, которые имеют перспективу стать основой цифровой России.Участники, показавшие лучшие результаты в первом отборочном этапе, будут приглашены во второй этап, который пройдет с 10 по 13 октября в формате ответов на открытые вопросы экспертов на сайте соревнований. Самых целеустремленных любителей ИКТ ждет финал в Москве – на нем станут известны имена победителей, которые получат главные призы - $ 10000 и возможность поехать в Китай.Особая программа ждет участников, выбравших номинацию Code, - их отборочные испытания начнутся в сентябре, таким образом, у них будет возможность получше подготовиться к соревнованиям, чтобы повысить свои шансы на победу.К участию в Huawei Honor Cup 2019 приглашаются не только молодые профессионалы, но и новички, делающие первые шаги на пути профессионального развития. На протяжении всего времени проведения соревнований участникам будет доступна онлайн-школа, включающая в себя видеолекции от экспертов компании Huawei. Благодаря этому желающие смогут значительно повысить уровень своей подготовки.Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения соревнований, а также подать заявку на участие можно на сайте honorcup.ru.Фото: pixabay.com