На военном параде 9 мая в Самаре пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС «Самара» и Ту-160 «Николай Кузнецов»

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2020 год в Российской Федерации объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом Памяти и Славы. В рамках празднования Дня Победы 9 мая 2020 года на территории 28 городов Российской Федерации пройдут военные парады, в 73 городах Российской Федерации пройдут артиллерийские салюты, в том числе и на территории городского округа Самара.Начало военных парадов спланировано в 10.00 по местному времени, начало артиллерийского салюта в 22.00 по местному времени.Решением Командующего Центрального военного округа в День Победы в военном параде в Самаре примет участие личный состав вооруженных сил РФ в количестве 2258 человек и 61 единица вооружения и военной техники.По площади Куйбышева 9 мая 2020 года пройдут следующие вооружение и военная техника:танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, боевые разведывательные машины (Т-72Б3, БТР -82А, БРЭМ-К, БМП-2М);артиллерийские орудия и системы залпового огня (100 мм пушка МТ-12 «Рапира», 122 мм гаубица Д-30 «Молот», 152 мм самоходная гаубица 2С19М1 «МСТА-С», 122 мм система залпового огня БМ-21 «ГРАД», 220 мм система залпового огня 9П-140 «Ураган»);пусковые установки (9П78-1«ИСКАНДЕР», ПУ «9С-300») и другие образцы вооружения и военной техники.Кроме того, в составе воздушной части военного парада будет выполнен пролет стратегических ракетоносцев Ту-95МС «Самара» и Ту-160 «Николай Кузнецов».После прохождения парадных воинских расчетов и вооружений, военной и военно-исторической техники по площади Куйбышева пройдет Бессмертный полк.Артиллерийский салют будет произведен 30-ю холостыми залпами из 4-х 122-мм гаубиц Д-30 и 2-х салютных установок 2А30М.