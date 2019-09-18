На улицах, площадях и в торговых центрах: судебные приставы проверили самарцев на долги

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В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы региона рассказали гражданам о возможности самостоятельного мониторинга своих задолженностей и проверили почти 1 тысячу человек на наличие долгов.Судебные приставы Самарской области проверили на долги жителей как крупных городов, так и сельских поселений. В рамках акции «Узнай о своих долгах» должностные лица Управления помогли узнать о своей задолженности посетителям крупных торговых центров и сельских магазинов, отделений банка и почты, а также владельцам и пассажирам транспортных средств на постах ГИБДД.В ходе мероприятия должностными лицами Службы выявлено 140 должников по различным категориям исполнительных производств. Это были долги по административным штрафам, а также фискальным, коммунальным и кредитным платежам. Погашено задолженностей на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Почти сотне гражданам было установлено мобильное приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств.Также 878 гражданам розданы листовки-памятки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте ведомства (https://r63.fssprus.ru) и позволяет не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.Акция «Узнай о своих долгах» продлится до конца года.