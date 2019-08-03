На трех самарских пляжах вода не соответствует норме
3 августа 2019 12:09
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На 1 августа на территории Самарской области исследовано 175 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 368 проб – на микробиологические показатели, 257 проб – на паразитологические показатели.
За период с 25 июля по 1 августа выявлены несоответствующие пробы воды водоемов в местах рекреации по микробиологическим показателям: в г. Самаре: пляж - Iочередь набережной (от улицы Ленинградской до ул. Вилоновской), IIочереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»), пляж в районе Фестивальной поляны, 1695 км ЕГС пр. Мастрюково; в г. Сызрань – пляж № 1, пляж № 2; пляж №3.
Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.
Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям эксплуатирующим пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоёма посредством установления аншлагов (черный шар или плакат «Купание запрещено»).
Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.
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