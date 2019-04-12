На территории Самарской области окружной форум iВолга пройдет седьмой раз
12 апреля 2019 12:28
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С 23 по 31 июля на Мастрюковских озерах 2000 молодых людей из 14 регионов ПФО, других субъектов Российской Федерации будут защищать свои проекты и проходить образовательные программы. Кроме того, в работе форума примут участие представители молодежи иностранных государств.
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» в 2019 году получил «перезагрузку» и обновился. В форуме могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Прием заявок на сайте ivolgaforum.ru c 15 апреля по 15 мая.
Молодежный форум «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Организатором форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. С 2013 года более 300 проектов участников «iВолги» получили грантовую поддержку, общий фонд которой составил более 56 миллионов рублей.
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