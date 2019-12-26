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Новости /  Общество /  Социум  

На публичных слушаниях бывшего мэра Самары поддержали 17 человек

26 декабря 2019 11:56
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Он предлагал изменить правовую зону участка на ул. Ленинской.

В августе 2019 года Георгий Лиманский стал заявителем по корректировке правовой зоны площадки. Речь идет о земельном участке площадью 44,8 кв. м на ул. Ленинской в Самаре. В этом здании находится станичное казачье общество «Станица волжская посольская», где Лиманский выступает атаманом.

Бывший мэр Самары предлагал изменить правовую зону участка с Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами) на Ц-1 (Общественно-деловая зона в границах исторической части города. Скорее всего, Лиманский пытается привести в соответствие правовой зоне реальное использование части здания.

Недавно состоялись публичные слушания по внесению изменений в правила застройки и землепользования Самары, где рассматривалась, в том числе, и заявка Лиманского. Идею перевести участок на ул. Ленинской поддержали 17 человек, никто не высказался против, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии


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