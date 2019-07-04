На прежнюю работу возвращается лишь треть из тех, кого зовут вернуться
4 июля 2019 10:43
125
45% россиян получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились, треть из них согласилась. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 экономически активных россиян, имеющих опыт работы.
На вопрос: «Согласитесь ли вы вернуться на прежнее место работы, если вам поступит такое предложение?», — 26% сотрудников ответили утвердительно. Женщины более лояльны прошлому месту работы: 30% вернулись бы в прежнюю компанию, среди мужчин таковых лишь 23%. Чем выше уровень дохода, тем меньше респондентов привлекает перспектива вернуться на старое место: 33% среди респондентов с зарплатой до 30000 руб. и 23% среди граждан с доходом более 80000 руб.
Называя решающие факторы для возвращения, большинство указало зарплату (53%). Повышение в должности, смену руководства и перспективы развития назвали вескими причинами для возвращения на прежнюю работу по 6%.
От желаний к действительности: по данным Superjob 45% россиян получали предложение вернуться на прежнее место работы — 16% соглашались, 29% отказывались.
Женщинам предлагают вернуться чаще: 48% против 43% среди мужчин. Среди россиян до 34 лет больше всего тех, кто отказывался вернуться на старое место работы (33%).
Все решают деньги: наиболее популярная причина, по которой сотрудники принимают или отклоняют предложения работодателя вернуться, — размер заработной платы.
Большинство сотрудников, принявших предложение вернуться на старое место работы, говорят, что достойная зарплата — основная причина, по которой они вернулись в компанию (27%). На втором месте — интерес к работе и хороший коллектив (по 8%). Работа рядом с домом и предложение другой должности мотивировали вернуться по 6% респондентов. Стабильность компании (4%), улучшение условий работы и признание руководства (по 3%) также мотивировали бывших сотрудников вернуться в компанию.
Сотрудники, отклонившие предложение вернуться, чаще всего отказывали бывшим работодателям по причине маленькой зарплаты (35%). 11% посчитали, что возврат к прежней работе — это шаг назад. Принципа не возвращаться придерживаются 9%. Среди причин отказа у респондентов также были смена места жительства и наличие новой достойной работы (по 7%). Разногласия с руководством останавливали 5% россиян. График работы не позволил вернуться в прежнюю компанию 4% россиян.
По сравнению с аналогичным исследованием Superjob, проведенным в 2016 году, число сотрудников, желающих вернуться в компанию, из которой уволились, чуть снизилось: 30% 3 года назад и 26% сегодня, а вот количество россиян, получавших предложение вернуться на прежнее место работы, возросло: 39% 3 года назад и 45% сегодня.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 июля 2019 12:21
Участие в праздничной программе бесплатное. Социум
94
4 июля 2019 11:39
Ожидается около 500 участников. Социум
105
4 июля 2019 11:12
Его подобрали в лесу около поселка. Социум
120
Здравоохранение
4 июля 2019 13:37
В ней примут участие ведущие российские хирурги-офтальмологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Оренбурга и Самары. Здравоохранение
56
3 июля 2019 14:53
Студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей... Здравоохранение
339
3 июля 2019 11:58
В первую очередь медики советуют экономить на продуктах из переработанного мяса. Здравоохранение
243
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13975
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14016
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14213
Туризм
3 июля 2019 12:30
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
236
2 июля 2019 09:49
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
235
2 июля 2019 09:45
Он посвящён событиям времён Тимура и Тохтамыша. Туризм
236
Образование
3 июля 2019 21:30
Вместе они пожелали успехов выпускникам. Образование
502
3 июля 2019 21:13
Андрей Тарасенко приехал в регион с рабочим настроением. Образование
277
3 июля 2019 17:24
Лучших выпускников поздравили в 105-й день рождения университета. Образование
300
Культура
4 июля 2019 12:34
В работе участвует руководство Минкульта РФ. Культура
93
3 июля 2019 18:06
С 2019 года в Самарской области начата реализация трех федеральных проектов. Культура
281
3 июля 2019 14:00
Фестиваль посетили почти две тысячи человек. Культура
318
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14761
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14295
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
986
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1461
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
321
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3604
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
992
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
357
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
544
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
475
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
608
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
480
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
715
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
730
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
462
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
788
Мероприятия