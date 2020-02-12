Я нашел ошибку
Главные новости: 
Роскачество рассказало о пользе и вреде молока на растительной основе
Роскачество рассказало о пользе и вреде молока на растительной основе
В Самаре на участках дорог временно ограничат движение из-за соревнований
В Самаре на участках дорог временно ограничат движение из-за соревнований
Продолжается приём заявок на участие в массовой лыжной гонке Лыжня России-2020 в Самаре
Продолжается приём заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020» в Самаре
Росреестр проводит плановые работы на сайте в рамках перехода на ФГИС ЕГРН
Росреестр проводит плановые работы на сайте в рамках перехода на ФГИС ЕГРН
УФНС России по Самарской области предлагает организациям провести сверку данных по транспорту и земельным участкам
В Самаре следователи проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток
В Самаре следователи проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток
В Самаре с утра горит дом на ул. Чернореченской Подробности ЧП пока выясняются.
В Самаре с утра горит дом на ул. Чернореченской
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
сегодня  Среда, 12 февраля, 11:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/02:
USD 63.95
0.18
EUR 69.77
-0.05
Новости /  Общество /  Социум  

На одну новую машину в Самарской области приходится две подержанных

12 февраля 2020 09:47
94
На одну новую машину в Самарской области приходится две подержанных
Рынок новых автомобилей в регионе снижается. 

Такие данные следуют из результатов исследования авторынка в регионах России аналитическим агентством «Автостат». По итогам прошлого года объем рынка поддержанных автомобилей губернии достигал 108,8 тысячи штук, а количество новых автомобилей доходило до 49,4 тыс.штук. Таким образом, на одну новую машину приходится чуть больше двух поддержанных (2,2), пишет СО ОНЛАЙН.

Рынок новых автомобилей в регионе снижается. Самарская область находится на втором месте среди регионов РФ по сокращению рынка новых автомобилей по итогам 2019 года с показателем -7,1%, уступая лишь Санкт-Петербургу с показателем в -10,2%. В 2018 году рынок новых авто в области оценивался специалистами «Автостата» в 53,27 тыс штук.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
12 февраля 2020  10:40
Росреестр проводит плановые работы на сайте в рамках перехода на ФГИС ЕГРН
Росреестр проводит плановые работы на сайте в рамках перехода на ФГИС ЕГРН
На время проведения профилактики возможны кратковременные отключения сервисов.  Социум
45
12 февраля 2020  10:15
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний. Социум
74
12 февраля 2020  10:09
Самозанятость с 14 лет родители не одобряют
Самозанятость с 14 лет родители не одобряют
Число сторонников проекта несколько возрастает с увеличением уровня доходов. Социум
56
Весь список

Здравоохранение
12 февраля 2020  10:59
Роскачество рассказало о пользе и вреде молока на растительной основе
Роскачество рассказало о пользе и вреде молока на растительной основе
Обыкновенному потребителю нет смысла отказываться от привычного молока. Здравоохранение
12
12 февраля 2020  10:25
В Самаре следователи проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток
В Самаре следователи проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток
 Они остались недовольны тем, как им исправили уши, веки и грудь.  Здравоохранение
86
11 февраля 2020  13:51
В Минтруде заявили о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
В Минтруде заявили о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
Министр отметил, что этот посыл нужно распространить на другие отрасли социальной сферы.  Здравоохранение
316
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
495
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
424
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15317
Весь список
Туризм
11 февраля 2020  13:16
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
216
7 февраля 2020  10:54
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
226
1 февраля 2020  09:53
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
535
Весь список
Образование
12 февраля 2020  09:38
Опорный вуз Самарской области — самый старый по возрасту работающих в нем преподавателей
Опорный вуз Самарской области — самый старый по возрасту работающих в нем преподавателей
Каждый третий преподаватель самарского «политеха» достиг отметки в 65 лет. Образование
86
11 февраля 2020  13:54
Диссовет под руководством ректора Самарского университета приостанавливает работу
Диссовет под руководством ректора Самарского университета приостанавливает работу
Совсем о закрытии совета речь не идет. Образование
738
10 февраля 2020  16:54
Сегодня в планах университета предусмотрены ключевые точки на перспективу развития. Это четыре Стратегические академические единицы (САЕ).
В СамГУПС торжественно отметили День российской науки
Сегодня в планах университета предусмотрены ключевые точки на перспективу развития. Это четыре Стратегические академические единицы (САЕ).  Образование
292
Весь список

Культура
11 февраля 2020  12:33
В Самаре набирают желающих спеть в хоре на площади Куйбышева
В Самаре набирают желающих спеть в хоре на площади Куйбышева
Жителей Самары приглашают принять участие в проекте «Бессмертные песни о войне». Культура
213
10 февраля 2020  18:39
"Новый спектакль покорил наши сердца, напомнив о детстве… Благодарны режиссёру за задумку, актёрам — за прекрасную игру."
Самарский театр кукол представил премьеру спектакля «Дядя Стёпа»
"Новый спектакль покорил наши сердца, напомнив о детстве… Благодарны режиссёру за задумку, актёрам — за прекрасную игру."  Культура
311
10 февраля 2020  10:38
В Самаре состоится премьера Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
В Самаре состоится премьера «Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
Она пройдет в марте в Самарском театре оперы и балета. Культура
185
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
348
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15776
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
60
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
84
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
129
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
642
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2546
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
982
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2055
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1577
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1169
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
409
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1177
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1672
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1682
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
2007
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3130
Весь список

Мероприятия
В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»
Стартовал прием заявок на массовую лыжную гонку "Лыжня России"
Самарцев приглашают принять участие в конкурсе-выставке «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные