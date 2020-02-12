На одну новую машину в Самарской области приходится две подержанных
12 февраля 2020 09:47
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Такие данные следуют из результатов исследования авторынка в регионах России аналитическим агентством «Автостат». По итогам прошлого года объем рынка поддержанных автомобилей губернии достигал 108,8 тысячи штук, а количество новых автомобилей доходило до 49,4 тыс.штук. Таким образом, на одну новую машину приходится чуть больше двух поддержанных (2,2), пишет СО ОНЛАЙН.
Рынок новых автомобилей в регионе снижается. Самарская область находится на втором месте среди регионов РФ по сокращению рынка новых автомобилей по итогам 2019 года с показателем -7,1%, уступая лишь Санкт-Петербургу с показателем в -10,2%. В 2018 году рынок новых авто в области оценивался специалистами «Автостата» в 53,27 тыс штук.
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