На о. Проран пройдут Самарские Маневры
2 августа 2019 13:52
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10 августа с 10.00 до 15.00 на острове Проран (Поджабный) в Самарском внутригородском районе г.о. Самара состоится военно-историческое мероприятие «Самарские Маневры», посвященное памяти граждан г. Самары, служивших в годы Первой Мировой войны (1914-1918) в 189 пехотном Измаильском полку, квартировавшем в г. Самаре.
Организаторы – объединение военно-исторических клубов «Самарский Гарнизон» при поддержке администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара и ТОС «ПРОРАН».
Вход свободный, возрастных ограничений нет. Проезд на речном транспорте сообщением «Самара – Рождествено», остановка Проран. Стоимость проезда необходимо уточнять в кассах Самарского речного порта.
Программа мероприятия:
- маневры Русской Императорской Армии (в исполнении участников военно-исторических клубов городов Самары, Тольятти и Димитровграда) с различными элементами строевых и ружейных приемов;
- культурно-развлекательная программа (различные игры с детьми и взрослыми проведут участники плясовых и историко-культурных клубов г. Самары);
- ярмарка поделок и товаров, сделанных участниками историко-культурных клубов
г. Самары.
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