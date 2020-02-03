На колесе обозрения в парке Гагарина в Самаре членам профсоюзов предоставят скидку
3 февраля 2020 09:43
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1 февраля на аттракционе "Колесо обозрения" в парке имени Юрия Гагарина в Самаре ввели новый тариф. Название ему дали - "Профсоюзный".
- Для членов профсоюзных организаций стоимость билета составит всего 200 рублей в будни и 250 в выходные дни, - сообщают в МАУ "Парки Самары".
Как отмечают организаторы, тариф "Профсоюзный" действует только при предъявлении документа, который подтвердит, что вы являетесь членом профсоюза, пишет "КП в Самаре".
- 24 закрытых кабинки, в которых зимой тепло, а летом прохладно, впечатляющий вид на город, Волгу и Жигулёвские горы ждут всех, - добавляют представители парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.
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