На федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области провели профилактический рейд
16 апреля 2019 10:28
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В Ставропольском районе сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели рейд по контролю за осуществлением пассажирских перевозок. Также правоохранители проверили, как иностранные граждане соблюдают миграционное законодательство.
В рейд на федеральную трассу М-5 «Урал» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и Управления по вопросам миграции областного главка вышли представители общественности. Эксперт общественной организации Сергей Лушин рассказал: «Мы стараемся донести до общественности ситуацию, складывающуюся на дороге. Довольно часто у пассажирского транспорта присутствуют неисправности. Люди должны знать, как исправить подобную ситуацию».
За время профилактического мероприятия сотрудники органов внутренних дел проверили более трех десятков автобусов. За нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 6 водителей. Выявлены нарушения правил организованной перевозки групп детей автобусами, эксплуатация транспортных средств с незаконными изменениями в конструкции транспортного средства, нарушения правил перевозки пассажиров, управление транспортным средством с неисправным рулевым управлением. Водители, нарушившие закон, привлечены к административной ответственности. Начальник отделения технического надзора УГИБДД ГУ МВД Росси по Самарской области Роман Данилин отметил: «Основной акцент мы уделяем техническому состоянию автобусов, также тому, как водители соблюдают режим работы и предрейсовые процедуры, предусмотренные законом».
Во время проведения мероприятия выявлены семь жителей республик ближнего зарубежья. Граждане, нарушившие закон, доставлены для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции. По каждому факту будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Подобные мероприятия на территории Самарской области будут проводиться на систематической основе, сообщает облМЧС.
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