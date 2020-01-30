На "Рок над Волгой 2020" в Самаре нельзя будет проносить свои напитки
30 января 2020 13:30
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Организаторы фестиваля «Рок над Волгой 2020», который пройдет в Самаре 27 июня, раскрыли правила поведения для зрителей готовящегося мероприятия.
Так, к примеру, на территорию нельзя будет проносить свои напитки и еду - любые. Исключение - детское питание. Также запрещены оружие, колюще-режущие и другие опасные для окружающих предметы.
На фестиваль не будут пускать граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, кроме того, с собой на стадион нельзя будет взять домашнее животное.
Гостям «Рока над Волгой» запретят курить в неположенных местах, использовать пиротехнические средства, а также выставлять напоказ оскорбительные знаки и символику, направленную на разжигание расовой, социальной, национальной розни, пишет Самру.ру.
Напомним, «Рок над Волгой 2020» прогремит на новом футбольном стадионе «Самара Арена». На сцене возрожденного фестиваля состоятся выступления американской группы Papa Roach и российских рок-звезд - групп «Би-2», «Мумий Тролль» и Земфиры.
Это далеко не весь список приглашенных артистов, имена остальных будут названы позже.
Если в прошлые годы вход на мероприятие был бесплатным, то на этот раз - по билетам. Они уже в продаже, стоимость - от 1000 до 8000 рублей. По состоянию на 30 января самые дешевые билеты раскупили уже примерно наполовину.
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