На «Последней миле» стадиона «Самара Арена» сегодня откроется Самарская Олимпийская Деревня

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Уже в эту субботу, 28 декабря, в 12.00 Самарская Олимпийская Деревня распахнет свои двери для всех желающих.В этот день стартует работа всех спортивно-развлекательных площадок. Катки для взрослых и малышей, лыжная трасса с возможностью арендовать оборудование, хоккейная площадка, площадка фан-кёрлинга, площадка для игры в юкигассен, Терем Снегурочки со сказочным квестом, две горки, арт-аллея снеговиков, гигантский кикер, аттракцион «Прыгни как Соболев», беговелы на лыжах, инклюзивный парк, фуд-корт и многое другое.В 13.00 состоится выставочный хоккейный матч между детскими командами.С 19.00 до 20.00 детская дискотека.В этот день можно будет протестировать лично все наши 15 бесплатных площадок, ведь впереди длинные каникулы! Сделать фотографии на память с новыми арт-объектами и снять фан-сторис в фирменной инста-маске.А вечером состоится зажигательный бесплатный концерт группы EASY DIZZY, которая исполнит самые популярные хиты AC/DC. Начало в 20:00.Ждем в гости всех жителей губернии. Мы будем веселить и удивлять вас каждый день!Вход свободный, площадки бесплатные. Добро пожаловать!0+Самарская Олимпийская Деревня - новый и масштабный спортивный проект, который станет местом притяжения для горожан и гостей Самарского региона. Работать Деревня будет круглый год, а это значит, что нас ждут яркие и увлекательные события, которых точно еще не было в Самарской области.Работает ежедневно с 28 декабря 2019 по 08 января 2020 года с 12.00 до 22.00.31 декабря расширенная развлекательная программа с салютом, встречей нового года и праздничным весельем.