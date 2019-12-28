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Новости /  Общество /  Социум  

На «Последней миле» стадиона «Самара Арена» сегодня откроется Самарская Олимпийская Деревня

28 декабря 2019 10:23
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На Последней миле стадиона Самара Арена сегодня откроется Самарская Олимпийская Деревня
В этот день стартует работа всех спортивно-развлекательных площадок. 

Уже в эту субботу, 28 декабря, в 12.00 Самарская Олимпийская Деревня распахнет свои двери для всех желающих.
В этот день стартует работа всех спортивно-развлекательных площадок. Катки для взрослых и малышей, лыжная трасса с возможностью арендовать оборудование, хоккейная площадка, площадка фан-кёрлинга, площадка для игры в юкигассен, Терем Снегурочки со сказочным квестом, две горки, арт-аллея снеговиков, гигантский кикер, аттракцион «Прыгни как Соболев», беговелы на лыжах, инклюзивный парк, фуд-корт и многое другое.
В 13.00 состоится выставочный хоккейный матч между детскими командами.
С 19.00 до 20.00 детская дискотека.
В этот день можно будет протестировать лично все наши 15 бесплатных площадок, ведь впереди длинные каникулы! Сделать фотографии на память с новыми арт-объектами и снять фан-сторис в фирменной инста-маске.
А вечером состоится зажигательный бесплатный концерт группы EASY DIZZY, которая исполнит самые популярные хиты AC/DC. Начало в 20:00.
Ждем в гости всех жителей губернии. Мы будем веселить и удивлять вас каждый день!
Вход свободный, площадки бесплатные. Добро пожаловать!
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Самарская Олимпийская Деревня - новый и масштабный спортивный проект, который станет местом притяжения для горожан и гостей Самарского региона. Работать Деревня будет круглый год, а это значит, что нас ждут яркие и увлекательные события, которых точно еще не было в Самарской области.

Работает ежедневно с 28 декабря 2019 по 08 января 2020 года с 12.00 до 22.00.
31 декабря расширенная развлекательная программа с салютом, встречей нового года и праздничным весельем.

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Комментарии


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