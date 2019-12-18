На Куйбышевской ЖД проанализировали, какие вещи теряли пассажиры

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АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") помогло найти пассажирам около 10 тыс. предметов, забытых в поездах дальнего следования. Это удалось сделать благодаря сервису поиска вещей, который начал действовать с марта 2019 года. Только в ноябре с его помощью найдено более 1,2 тыс. различных предметов.Чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, другие аксессуары, зарядные устройства, документы и чемоданы. Среди интересных находок встречались весло для сплава, утюг, швейная машина, рулон фотообоев, чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами и слуховой аппарат.Также в поезде находили домашних питомцев. В таких случаях работники компании оперативно связывались с владельцами и помогали животному скорее попасть к хозяину.Оставленные деньги, вещи и документы передаются в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута следования поезда, а забытая в поезде еда утилизируется, так как имеет ограниченный срок хранения.По статистике, почти 87% утерянных предметов обнаруживают в депо во время проверки состава сразу после рейса. Еще 13% вещей находят по электронной картотеке, в которую они попадают, если были обнаружены до получения официальной заявки.Бывает и так, что пассажиры, поначалу не обнаружив вещь у себя, отправляют заявку на поиск, а потом находят пропажу самостоятельно. С начала года в АО "ФПК" поступило более 1,5 тыс. таких заявок.Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе "Пассажирам" на официальном сайте ОАО "РЖД". В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки работниками компании. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с даты поездки. Заявка будет обработана не позднее трех рабочих дней с даты ее подачи.