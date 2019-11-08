На 2019 год в Самарском областном бюджете предусмотрены 100 млн рублей на замену 44 лифтов

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На 2019 год в областном бюджете предусмотрены 100 млн.руб на замену 44 лифтов в 27 домах в городских округах: Новокуйбышевск – 6 шт., Самара – 16 шт., Тольятти 22 шт.По действующим нормативам, срок эксплуатации пассажирского лифта, расположенного в многоквартирном доме, не должен превышать 25 лет. Как только указанный срок подходит к концу, дальнейшая эксплуатация объекта запрещена, сообщает пресс-служба облправительства.

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