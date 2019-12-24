НОЦ «Инженерия будущего (ЕngineFuture)» Самарской области поборется за статус Научно-образовательного центра мирового уровня

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Итоги работы НОЦ в 2019 году подвели в Самаре на совещании под председательством губернатора. Определились с неймингом и основными технологическими направлениями. Теперь это «НОЦ «Инженерия будущего (ЕngineFuture)».Основные направления деятельности:1. Новые аэрокосмические системы, технологии, материалы и цифровые решения;2. Новые медицинские технологии, материалы, системы и цифровые решения;3. Передовые транспортные системы, материалы, технологии и интеллектуальные решения.Выбор этих траекторий: аэрокосмической, медицинской и транспортной определен уникальными компетенциями самарских ученых, таких, как В. Сойфер, Ф. Гречников, В. Блатов, А. Виноградов. Их научные школы и центры признаны на мировом уровне. Они предоставляют 3 вида сквозных технологий: новые материалы, интеллектуальные системы и цифровизация. Причем, особое внимание последней уделяют не только самарские вузы, но и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который также входит в консорциум НОЦ.Глава региона высоко оценил подготовительную работу, проведенную Институтом регионального развития, как управляющей компанией НОЦ. Теперь экспертизу научных проектов, которые будут положены в программу научно-образовательного центра для презентации в Москве, Азаров поручил сделать вузам в лице председателя Совета ректоров Самарской области Геннадия Котельникова, президента ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва» Виктора Сойфера и ректора ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» Дмитрия Быкова. Все должно быть готово уже к марту. Срок подачи заявки на участие в конкурсе на присвоение НОЦ «Инженерия будущего (ЕngineFuture)» статуса «Научно-образовательного центра мирового уровня» - до 10 марта. По мнению федеральных экспертов, у Самары в этом плане есть все шансы на успех.