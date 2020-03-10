Мужчины считают, что гендерное равенство нужно в политике
10 марта 2020 09:48
73
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как за 10 лет изменились взгляды россиян на вопросы эмансипации и равноправия женщин и мужчин. В опросе приняли участие 6000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Среди сфер жизни, где женщины уже добились равных прав с мужчинами, представители обоих полов чаще всего называли карьеру (63% среди женщин и 57% среди мужчин), гражданские и политические права (48 и 53% соответственно). Причем, чем старше мужчины, тем чаще они отмечали, что женщины добились равных прав практически во всех сферах деятельности. Чем старше женщины, тем меньше среди них тех, кто уверен, что им удалось достичь равноправия в сфере карьерных возможностей. С 2010 года, мужчины стали чаще говорить о наступлении равноправия в семье, а дамы — в карьере и политике. А вот число респондентов, считающих, что равноправие уже наступило в сексе, за 10 лет стало меньше среди мужчин в 1,5 раза, среди женщин — почти в 2,5 раза.
На вопрос о том, в каких сферах жизни нужно гендерное равноправие, женщины чаще всего называли карьеру (70%), мужчины — политику (55%). Старшее поколение мужчин чаще считает, что помимо политики, женщинам необходимо гендерное равноправие в зарплате и сексе. С увеличением возраста и уровня дохода женщин, среди них все больше тех, кто считает, что гендерное равенство необходимо в сфере оплаты труда. За 10 лет представители обоих полов стали чаще утверждать, что равноправие необходимо в семейной жизни, мужчины также чаще стали говорить о необходимости равных прав в карьере и политике.
Россияне стали реже называть эмансипацию угрозой семье. В том, что эмансипация угрожает семейному укладу, сегодня уверены 25% мужчин, причем, чем старше мужчины и чем выше их уровень дохода, тем чаще они придерживаются подобных взглядов. Женщин, уверенных в негативном влиянии эмансипации — 15%, а среди 45-летних их чуть больше, чем среди более молодого поколения. Впрочем, с 2010 года сторонников домостроя среди мужчин и женщин стало меньше почти в 2 раза.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 марта 2020 10:57
На площади Куйбышева устроят праздник с розыгрышем призов. Социум
32
10 марта 2020 10:53
Уборка клинерами в среднем обойдется в 800 рублей, за год ее стоимость выросла на 4%. Социум
31
10 марта 2020 09:54
Запись по телефонам. Социум
72
Здравоохранение
10 марта 2020 09:56
По официальным данным, в Самарской области случаев коронавируса не выявлялось. Здравоохранение
89
9 марта 2020 23:06
Майские праздники жители России традиционно стараются отметить на природе. Главным и самым любимым блюдом "маевки" уже давно стали шашлыки. Здравоохранение
303
8 марта 2020 18:26
Отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время ситуация в России сильно ухудшиться. Здравоохранение
675
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
874
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
517
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15434
Туризм
5 марта 2020 20:21
В качестве культурной программы для участников предусмотрены обзорные экскурсии по городу. Туризм
1156
1 марта 2020 17:07
Не секрет, что Эльбрус - самый высокий горный массив на большом Кавказе, носящий звание высочайшей точки как России, так и Европы. Туризм
91
28 февраля 2020 07:40Болгария. Города Пловдив и Варна
Курорты Болгарии уже много десятков лет известны гостям страны как недорогие и удобные для пляжного, семейного и восстанавливающего туризма. Туризм
104
Образование
7 марта 2020 19:46
Среди россиян, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты в сфере туризма, – 24 представителя... Образование
821
6 марта 2020 14:11
Основная задача центра - развитие региональной практико-ориентированной образовательной среды и площадки формирования кадров/ Образование
520
5 марта 2020 19:34
Знаковое событие состоялось 5 марта в День образования железнодорожного вуза, которому исполнилось 47 лет. Образование
567
Культура
9 марта 2020 15:26
В свои 80 лет она до сих пор играет в театре. Культура
1466
8 марта 2020 15:29
Ансамбль «Алан» — легенда национальной хореографии Северной Осетии. Танцы «Алана» — завораживающие движения, в которых заложены вековые... Культура
591
6 марта 2020 13:52
Среди зрителей в зале были и те, кто присутствовал на премьере тогда, в далеком 1942 году. Культура
646
Мир домашних животных
3 марта 2020 23:43
Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
75
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
175
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
208
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
205
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
177
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
202
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
846
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
486
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
832
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1117
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3128
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1428
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
835
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
552
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
862
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
881
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1493
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1988
Мероприятия