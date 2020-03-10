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Новости /  Общество /  Социум  

Мужчины считают, что гендерное равенство нужно в политике

10 марта 2020 09:48
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Мужчины считают, что гендерное равенство нужно в политике
Женщинам не хватает равноправия в карьере.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как за 10 лет изменились взгляды россиян на вопросы эмансипации и равноправия женщин и мужчин. В опросе приняли участие 6000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Среди сфер жизни, где женщины уже добились равных прав с мужчинами, представители обоих полов чаще всего называли карьеру (63% среди женщин и 57% среди мужчин), гражданские и политические права (48 и 53% соответственно). Причем, чем старше мужчины, тем чаще они отмечали, что женщины добились равных прав практически во всех сферах деятельности. Чем старше женщины, тем меньше среди них тех, кто уверен, что им удалось достичь равноправия в сфере карьерных возможностей. С 2010 года, мужчины стали чаще говорить о наступлении равноправия в семье, а дамы — в карьере и политике. А вот число респондентов, считающих, что равноправие уже наступило в сексе, за 10 лет стало меньше среди мужчин в 1,5 раза, среди женщин — почти в 2,5 раза.

На вопрос о том, в каких сферах жизни нужно гендерное равноправие, женщины чаще всего называли карьеру (70%), мужчины — политику (55%). Старшее поколение мужчин чаще считает, что помимо политики, женщинам необходимо гендерное равноправие в зарплате и сексе. С увеличением возраста и уровня дохода женщин, среди них все больше тех, кто считает, что гендерное равенство необходимо в сфере оплаты труда. За 10 лет представители обоих полов стали чаще утверждать, что равноправие необходимо в семейной жизни, мужчины также чаще стали говорить о необходимости равных прав в карьере и политике.

Россияне стали реже называть эмансипацию угрозой семье. В том, что эмансипация угрожает семейному укладу, сегодня уверены 25% мужчин, причем, чем старше мужчины и чем выше их уровень дохода, тем чаще они придерживаются подобных взглядов. Женщин, уверенных в негативном влиянии эмансипации — 15%, а среди 45-летних их чуть больше, чем среди более молодого поколения. Впрочем, с 2010 года сторонников домостроя среди мужчин и женщин стало меньше почти в 2 раза.


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