Музей "Самара космическая" ждет реконструкция
7 ноября 2019 13:54
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Власти Самары до конца текущего года потратят 100 тыс. рублей на реконструкцию музея «Самара Космическая». Речь идет о разработке проектной документации по строительству планетария.
Основные работы намечены на 2020 год.
Как уже сообщалось ранее, из городского бюджета 2020 г. на проектировку выделено 16,3 млн рублей.
Работы по строительству планируют начать в 2020 г. с привлечением средств инвестора, пишет СитиТраффик.
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