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Новости /  Общество /  Социум  

Мотострелки ЦВО учились заманивать группы боевиков в «мешки» на учении под Самарой

6 августа 2019 11:36
123
Мотострелки ЦВО учились заманивать группы боевиков в «мешки» на учении под Самарой
Практические действия проходили на Рощинском полигоне.

В Самарской области прошло учение мотострелков 2-й общевойсковой армии, на котором они учились заманивать в «мешки» незаконное вооруженное формирование (НВФ).

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. Военнослужащим ставилась задача во взаимодействии со средствами воздушной и наземной разведки выявить пути продвижения противника, провести маневры сил и средств так, чтобы заманить их в окружение. Мотострелки с помощью минометных обстрелов сворачивали противника на нужные направления. Поддержку им оказывали специалисты радиоэлектронной борьбы. Они ставили помехи и создавали воздушные ямы, которые нарушали работу условно вражеских электронных средств ориентирования.

Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами. Всего в учении приняли участие около 600 человек и свыше 130 единиц техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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