Молодых самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе на присуждение Национальной молодежной премии «Будущее России»

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Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» проводит конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной премии «Будущее России».Конкурсный отбор ведется с целью выявления и поддержки молодых граждан Российской Федерации за высокие достижения в экономике, культуре, образовании, спорте, общественной и профессиональной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством и обществом.Участие в мероприятии могут принять молодые граждане в возрасте от 12 до 35 лет (включительно). Заявки принимаются до 21 июля 2019 года.Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям:- «ПРОобщество. За выдающиеся достижения в общественной деятельности»;- «ПРОарт. За выдающиеся достижения в творчестве, культуре и искусстве»;- «ПРОмастерство. За выдающиеся профессиональные достижения»;- «ПРОмедиа. За выдающиеся достижения в области средств массовой информации»;- «ПРОбизнес. За выдающиеся достижения в предпринимательской деятельности»;- «ПРОспорт. За выдающиеся достижения в спорте и физической культуре»;- «ПРОобразование. За выдающиеся достижения в педагогической деятельности»;- «ПРОздоровье. За выдающиеся достижения в области здравоохранения и медицины»;- «ПРОгосударство. За выдающиеся достижения в области государственного и муниципального управления»;- «ПРОнаука. За выдающиеся достижения в области научно-исследовательской и научно-практической деятельности»;- «ПРОдобро. За выдающиеся достижения в области добровольческой (волонтерской) и благотворительной деятельности»;- «ПРОдети. За выдающиеся детские достижения» (участвуют дети в возрасте от 12 до 16 лет);- «ПРОгордость. За личный героизм, проявленный в повседневной жизни при выполнении своих общественных обязанностей».Финал конкурса пройдет с 13 по 15 декабря 2019 года в г. Красноярске. Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере 100 000 рублей.Ознакомиться с положением о проведении конкурсного отбора, а также заполнить заявку на участие можно на сайте www.rosdetstvo.comДополнительная информация по телефону: 8 (391) 231-38-33 - Гаврилов Владимир Николаевич, главный специалист по организационно-методической работе АНО «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» (АНО РОСДЕТСТВО).