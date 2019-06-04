Молодых самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе на присуждение Национальной молодежной премии «Будущее России»
4 июня 2019 13:11
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Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» проводит конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной премии «Будущее России».
Конкурсный отбор ведется с целью выявления и поддержки молодых граждан Российской Федерации за высокие достижения в экономике, культуре, образовании, спорте, общественной и профессиональной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством и обществом.
Участие в мероприятии могут принять молодые граждане в возрасте от 12 до 35 лет (включительно). Заявки принимаются до 21 июля 2019 года.
Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям:
- «ПРОобщество. За выдающиеся достижения в общественной деятельности»;
- «ПРОарт. За выдающиеся достижения в творчестве, культуре и искусстве»;
- «ПРОмастерство. За выдающиеся профессиональные достижения»;
- «ПРОмедиа. За выдающиеся достижения в области средств массовой информации»;
- «ПРОбизнес. За выдающиеся достижения в предпринимательской деятельности»;
- «ПРОспорт. За выдающиеся достижения в спорте и физической культуре»;
- «ПРОобразование. За выдающиеся достижения в педагогической деятельности»;
- «ПРОздоровье. За выдающиеся достижения в области здравоохранения и медицины»;
- «ПРОгосударство. За выдающиеся достижения в области государственного и муниципального управления»;
- «ПРОнаука. За выдающиеся достижения в области научно-исследовательской и научно-практической деятельности»;
- «ПРОдобро. За выдающиеся достижения в области добровольческой (волонтерской) и благотворительной деятельности»;
- «ПРОдети. За выдающиеся детские достижения» (участвуют дети в возрасте от 12 до 16 лет);
- «ПРОгордость. За личный героизм, проявленный в повседневной жизни при выполнении своих общественных обязанностей».
Финал конкурса пройдет с 13 по 15 декабря 2019 года в г. Красноярске. Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере 100 000 рублей.
Ознакомиться с положением о проведении конкурсного отбора, а также заполнить заявку на участие можно на сайте www.rosdetstvo.com
Дополнительная информация по телефону: 8 (391) 231-38-33 - Гаврилов Владимир Николаевич, главный специалист по организационно-методической работе АНО «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» (АНО РОСДЕТСТВО).
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