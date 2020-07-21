Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"

217

После длительного перерыва сегодня организаторы возобновляют кастинги на международный социально-значимый фестиваль красоты и творчества "Улыбка Вселенная".Молодых мам от 23 до 45 лет приглашают поделиться своей улыбкой, подав заявку на пятый юбилейный международный фестиваль "Улыбка Вселенная 2021". Анкету можно заполнить на сайте фестиваля http://www.smileuniverse.info/ru/Почему еще нужно участвовать? Ведь известно, что Улыбка поднимает настроение, заражает позитивом окружающих а от этого поднимается иммунитет, соответственно, никакие болезни будут не страшны и вам не придется тратится на лекарства и аптеки.Финал фестиваля планируется проводить в январе/феврале 2021 года в Москве, но в связи с текущей экономической и политической неопределенностью в мире он может пройти в онлайн формате.Победительница, а также обладательницы второго и третьего мест получат возможность сняться в эпизодической роли короткометражного фестивального фильма в качестве актрис.Проект основан в 2016 году российским продюсером Леонидом Хромовым и сегодня является самым социально-значимым международным проектом, который пропагандирует моду на улыбки, доброту и семейные ценности. В фестивале с момента его основания приняли участие конкурсантки из более чем 30 стран мира почти со всех континентов.