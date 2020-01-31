Многофункциональные центры в Самарской области станут доступнее для жителей региона

49

В Самарской области продолжается системная работа по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при поддержке областного правительства в январе 2020 года открылись сразу три МФЦ:- в Кинельском районе на 5 окон приема и выдачи документов;- в мкрн. Южный город Волжского района на 11 окон приема и выдачи документов;- в Самаре в ТРК «Гудок» сегодня, 31 января, откроется МФЦ на 14 окон приема и выдачи документов.Открытие центров направлено на достижение принципа «шаговой доступности МФЦ» и на то, чтобы снизить время ожидания в очереди, а процесс получения государственных и муниципальных услуг сделать максимально доступным и комфортным.Новые МФЦ в губернии появились в результате реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированным Президентом сраны Владимиром Путиным, а также в рамках государственной программы Самарской области «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».Консолидация усилий областного правительства и муниципальных образований в данном направлении позволяет Самарской области занимать лидирующие позиции в федеральном рейтинге Минэкономразвития России по организации работы МФЦ.Рейтинг эффективности формируется ежеквартально, регионы оцениваются по целому ряду параметров, в числе которых - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». В Самарской области она одна из самых высоких в России – 94,14 %.