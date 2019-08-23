Министр здравоохранения Самарской области посетил ФАП села Печерское, чтобы вручить автомобиль молодому фельдшеру

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Напомним, с 2011 года в селе Печерское не было фельдшерско-акушерского пункта, и фельдшер, который здесь работал, вынуждена был принимать пациентов у себя на дому. По итогам проведения чемпионата мира по футболу 2018 года передано модульное здание в с. Печерское Сызранского района Самарской области для размещения ФАП.«Теперь здесь есть и фельдшер – молодой, грамотный специалист, снимает показания электрокардиографа, делает внутривенные и внутримышечные инъекции, - рассказывал в свой прежний визит в село министр. - И жители довольны – никуда не надо ехать, все процедуры можно пройти в своем селе. Поэтому мы будем всячески поддерживать медицинских работников, работающих на селе: фельдшеров, врачей обшей практики, а в идеале планируем обеспечивать их автотранспортом, чтобы они могли передвигаться с аппаратурой по селу, обслуживать маломобильных граждан на дому, смотреть их, консультировать, делать больным инъекции».Ждать обещанного пришлось недолго. В рамках второго визита министр вручил молодому фельдшеру ключи от автомобиля «Нива» для быстрого обслуживания сельчан. Село большое, в нем проживает около 800 человек. Наталья Харина, трудоустроенная в больницу по программе «Земский фельдшер», в ближайшее время получит водительские права и сможет оказывать медицинскую помощь сельчанам оперативно.Напомним, в Самарской области по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием. В 2019 году в сельские районы губернии будут поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «Нива» для медицинских сотрудников, обслуживающих население отдаленных сел.В рамках визита в село Михаил Ратманов также обратил внимание, что в ФАПе нет интернета, и поручил руководству центральной районной больницы совместно со специалистами министерства проработать этот вопрос. А также решить вопрос передачи результатов электрокардиограмм жителей села в областной кардиологический диспансер специалистам для расшифровки и принятия решения о дальнейшей диагностике и лечении. С администрацией района руководитель ведомства обсудил вопрос о необходимости благоустройства территории ФАПа, сообщает Минздрав региона.